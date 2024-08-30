ВОЗ планирует начать вакцинацию 1 сентября в центральной части сектора Газа, добавил представитель организации на Ричард Пиперкорн, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

ООН достигла предварительного соглашения со сторонами палестино-израильского конфликта о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения в анклаве вакцинации от полиомиелита. Об этом заявил на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.

— У нас есть предварительная договоренность о гуманитарных паузах в отдельных районах для проведения кампании [по вакцинации], и мы призываем все стороны соблюдать эти паузы, чтобы позволить детям и семьям безопасно добраться до медицинских центров, — сказал он.

Пиперкорн добавил, что ВОЗ планирует начать вакцинацию 1 сентября в центральной части сектора Газа, через три дня медработники переместятся на юг анклава, еще через три дня — на север. При необходимости срок действия гуманитарной паузы может быть продлен.

Представитель ВОЗ также заявил, что организация координируется по вопросу пауз со всеми сторонами, в том числе и с Управлением по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

16 августа Минздрав Палестины объявил, что в центральной части сектора Газа зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания полиомиелитом у десятимесячного младенца. За несколько часов до этого ВОЗ и ЮНИСЕФ в совместном заявлении анонсировали кампанию по вакцинации от полиомиелита в Газе: она пройдет в конце августа и в сентябре. 27 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН готовит в секторе Газа 11 медицинских центров, в которых будет проводиться вакцинация. По его оценке, прививку получат более 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет. В среду Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что первый этап вакцинации начнется 31 августа.