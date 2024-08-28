Девять палестинцев погибли в ходе крупнейшей операции Израиля на Западном берегу

По меньшей мере 9 палестинцев были убиты на Западном берегу в ходе крупнейшего за последние два десятилетия рейда израильских военных, в котором задействованы сотни военнослужащих. В ходе операции и нанесены воздушные удары по палестинским городам Дженин и Тулькарм, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на AlJazeera.

В среду армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции в Дженине и Тулькарме на севере Западного берега. Сообщается, что это одна из самых масштабных военных операций на оккупированном Западном берегу за последние годы, в которой задействованы сотни солдат сухопутных войск при поддержке истребителей, беспилотников и бульдозеров.

Министерство здравоохранения Палестины утверждает, что в Дженине и Тубасе в результате израильских авиаударов погибли по меньшей мере девять человек, и ожидается, что число погибших будет расти по мере продолжения столкновений между палестинскими боевиками и израильскими силами.

Армия обороны Израиля подтвердила убийство 9 палестинцев и опубликовала видео удара с беспилотника.

تغطية صحفية: لحظة استهداف جرافة بعبوة ناسفة بمخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/mV9zq6mh9w — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2024

В свою очередь Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что число погибших в ходе боев в лагерях беженцев близ Дженина и Тубаса на севере Западного берега составило 10 человек.

— Двое палестинцев были убиты в городе Дженин, четверо — в соседней деревне и еще четверо — в лагере беженцев недалеко от города Тубас, — передает агентство AFP слова Ахмеда Джибриля, представителя Красного Полумесяца.

По данным ЦАХАЛ, в ходе операции в Тулькарме, Дженине и Фара было нейтрализовано множество взрывных устройств, заложенных под дорогами, и изъято оружие.

Как сообщает Quds News Network, бойцы палестинского батальона «Тулькарем» взорвали израильский военный бульдозер в лагере беженцев Нур-Шамс, применив самодельное взрывное устройство.

تغطية صحفية: لحظة استهداف جرافة بعبوة ناسفة بمخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/mV9zq6mh9w — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2024

Информационное агентство Wafa сообщило, что Израиль направил в Тулькарм четыре бульдозера в сопровождении военной техники и что израильские силы использовали эту технику для сноса гаражей, дорог и водопроводных сетей в городе.

По сообщениям очевидцев, израильские силы также действуют в других районах Западного берега, в том числе вблизи Рамаллы, Калькилии и Тулькарма в центральной части Западного берега.

Губернатор Дженина Камаль Абу аль-Руб заявил по палестинскому радио, что израильские силы окружили город, заблокировали въезды и выезды, доступ к больницам и разрушили инфраструктуру лагеря.

Как ожидается, операция ЦАХАЛ продлится несколько дней. Операция в основном сосредоточена в Тулькарме, поскольку военные полагают, что в этом районе действует группировка, которая спланировала теракт и руководила терористом-смертником в Тель-Авиве 18 августа. Тогда ответственность взяли на себя палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад». Армия Израиля заявила, что приступила к крупной антитеррористической операции именно после неудавшегося теракта в Тель-Авиве.

Несмотря на то, что операция в основном сосредоточена в районе Тулькарма, войска также проводят операции в Дженине и лагере Фара близ Тубаса.

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Представитель администрации президента Палестинской автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что эскалация Израилем войны на оккупированном Западном берегу в городах, деревнях и лагерях Дженин, Тулькарм, Тубас, а также война в секторе Газа приведут к «ужасным и опасным» результатам.

Инфографика: AlJazeera

Абу Рудейна добавил, что военная операция, начавшаяся сегодня на рассвете на севере Западного берега, которая на данный момент привела к гибели девяти человек и ранениям десятков, является продолжением всеобъемлющей войны против палестинского народа, его земли и святых мест.

Тем временем министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к перемещению палестинцев из северных районов оккупированного Западного берега, сравнив ситуацию с войной страны в секторе Газа.

— Наша армия усердно работает в лагерях Дженин и Тулькарм, чтобы демонтировать созданную там исламско-иранскую инфраструктуру. Иран пытается создать восточный фронт против Израиля на Западном берегу, аналогичный модели в секторе Газа и Ливане, финансируя и вооружая террористов и контрабандой вывозя современное оружие из Иордании, — заявил Кац.

צה"ל פועל מהלילה בעוצמה במחנות הפליטים ג'נין וטול כרם לסיכול תשתיות טרור איסלמיות-אירניות שהוקמו במקום. איראן פועלת להקים חזית טרור מזרחית נגד ישראל ביו"ש, לפי מודל עזה ולבנון, באמצעות מימון וחימוש מחבלים והברחת נשק מתקדם מירדן.



עלינו לטפל באיום בדיוק כפי שמטפלים בתשתיות הטרור… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 28, 2024

— Мы должны бороться с угрозой на Западном берегу так же, как мы это делаем в секторе Газа, включая временную эвакуацию палестинских жителей и любые другие необходимые шаги. Это война во всех смыслах этого слова, и мы должны ее выиграть, — продолжил министр.