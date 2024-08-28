Девять палестинцев погибли в ходе крупнейшей операции Израиля на Западном берегу
По меньшей мере 9 палестинцев были убиты на Западном берегу в ходе крупнейшего за последние два десятилетия рейда израильских военных, в котором задействованы сотни военнослужащих. В ходе операции и нанесены воздушные удары по палестинским городам Дженин и Тулькарм, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на AlJazeera.
В среду армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции в Дженине и Тулькарме на севере Западного берега. Сообщается, что это одна из самых масштабных военных операций на оккупированном Западном берегу за последние годы, в которой задействованы сотни солдат сухопутных войск при поддержке истребителей, беспилотников и бульдозеров.
Министерство здравоохранения Палестины утверждает, что в Дженине и Тубасе в результате израильских авиаударов погибли по меньшей мере девять человек, и ожидается, что число погибших будет расти по мере продолжения столкновений между палестинскими боевиками и израильскими силами.
Армия обороны Израиля подтвердила убийство 9 палестинцев и опубликовала видео удара с беспилотника.
تغطية صحفية: لحظة استهداف جرافة بعبوة ناسفة بمخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/mV9zq6mh9w— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2024
В свою очередь Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что число погибших в ходе боев в лагерях беженцев близ Дженина и Тубаса на севере Западного берега составило 10 человек.
— Двое палестинцев были убиты в городе Дженин, четверо — в соседней деревне и еще четверо — в лагере беженцев недалеко от города Тубас, — передает агентство AFP слова Ахмеда Джибриля, представителя Красного Полумесяца.
По данным ЦАХАЛ, в ходе операции в Тулькарме, Дженине и Фара было нейтрализовано множество взрывных устройств, заложенных под дорогами, и изъято оружие.
Как сообщает Quds News Network, бойцы палестинского батальона «Тулькарем» взорвали израильский военный бульдозер в лагере беженцев Нур-Шамс, применив самодельное взрывное устройство.
تغطية صحفية: لحظة استهداف جرافة بعبوة ناسفة بمخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/mV9zq6mh9w— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2024
Информационное агентство Wafa сообщило, что Израиль направил в Тулькарм четыре бульдозера в сопровождении военной техники и что израильские силы использовали эту технику для сноса гаражей, дорог и водопроводных сетей в городе.
По сообщениям очевидцев, израильские силы также действуют в других районах Западного берега, в том числе вблизи Рамаллы, Калькилии и Тулькарма в центральной части Западного берега.
Губернатор Дженина Камаль Абу аль-Руб заявил по палестинскому радио, что израильские силы окружили город, заблокировали въезды и выезды, доступ к больницам и разрушили инфраструктуру лагеря.
Как ожидается, операция ЦАХАЛ продлится несколько дней. Операция в основном сосредоточена в Тулькарме, поскольку военные полагают, что в этом районе действует группировка, которая спланировала теракт и руководила терористом-смертником в Тель-Авиве 18 августа. Тогда ответственность взяли на себя палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад». Армия Израиля заявила, что приступила к крупной антитеррористической операции именно после неудавшегося теракта в Тель-Авиве.
Несмотря на то, что операция в основном сосредоточена в районе Тулькарма, войска также проводят операции в Дженине и лагере Фара близ Тубаса.
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Представитель администрации президента Палестинской автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что эскалация Израилем войны на оккупированном Западном берегу в городах, деревнях и лагерях Дженин, Тулькарм, Тубас, а также война в секторе Газа приведут к «ужасным и опасным» результатам.
Абу Рудейна добавил, что военная операция, начавшаяся сегодня на рассвете на севере Западного берега, которая на данный момент привела к гибели девяти человек и ранениям десятков, является продолжением всеобъемлющей войны против палестинского народа, его земли и святых мест.
Тем временем министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к перемещению палестинцев из северных районов оккупированного Западного берега, сравнив ситуацию с войной страны в секторе Газа.
— Наша армия усердно работает в лагерях Дженин и Тулькарм, чтобы демонтировать созданную там исламско-иранскую инфраструктуру. Иран пытается создать восточный фронт против Израиля на Западном берегу, аналогичный модели в секторе Газа и Ливане, финансируя и вооружая террористов и контрабандой вывозя современное оружие из Иордании, — заявил Кац.
צה"ל פועל מהלילה בעוצמה במחנות הפליטים ג'נין וטול כרם לסיכול תשתיות טרור איסלמיות-אירניות שהוקמו במקום. איראן פועלת להקים חזית טרור מזרחית נגד ישראל ביו"ש, לפי מודל עזה ולבנון, באמצעות מימון וחימוש מחבלים והברחת נשק מתקדם מירדן.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 28, 2024
עלינו לטפל באיום בדיוק כפי שמטפלים בתשתיות הטרור…
— Мы должны бороться с угрозой на Западном берегу так же, как мы это делаем в секторе Газа, включая временную эвакуацию палестинских жителей и любые другие необходимые шаги. Это война во всех смыслах этого слова, и мы должны ее выиграть, — продолжил министр.