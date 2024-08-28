РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:31, 28 Август 2024 | GMT +6

    Девять палестинцев погибли в ходе крупнейшей операции Израиля на Западном берегу

    Израильские солдаты во время военной операции в лагере беженцев Аль-Фара недалеко от Тубаса на Западном берегу, 28 августа 2024 года
    Фото: Насер Иштаех/Flash90

    По меньшей мере 9 палестинцев были убиты на Западном берегу в ходе крупнейшего за последние два десятилетия рейда израильских военных, в котором задействованы сотни военнослужащих. В ходе операции и нанесены воздушные удары по палестинским городам Дженин и Тулькарм, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на AlJazeera.

    В среду армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции в Дженине и Тулькарме на севере Западного берега. Сообщается, что это одна из самых масштабных военных операций на оккупированном Западном берегу за последние годы, в которой задействованы сотни солдат сухопутных войск при поддержке истребителей, беспилотников и бульдозеров.

    Министерство здравоохранения Палестины утверждает, что в Дженине и Тубасе в результате израильских авиаударов погибли по меньшей мере девять человек, и ожидается, что число погибших будет расти по мере продолжения столкновений между палестинскими боевиками и израильскими силами.

    Армия обороны Израиля подтвердила убийство 9 палестинцев и опубликовала видео удара с беспилотника.

    В свою очередь Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что число погибших в ходе боев в лагерях беженцев близ Дженина и Тубаса на севере Западного берега составило 10 человек.

    — Двое палестинцев были убиты в городе Дженин, четверо — в соседней деревне и еще четверо — в лагере беженцев недалеко от города Тубас, — передает агентство AFP слова Ахмеда Джибриля, представителя Красного Полумесяца.

    По данным ЦАХАЛ, в ходе операции в Тулькарме, Дженине и Фара было нейтрализовано множество взрывных устройств, заложенных под дорогами, и изъято оружие.

    Как сообщает Quds News Network, бойцы палестинского батальона «Тулькарем» взорвали израильский военный бульдозер в лагере беженцев Нур-Шамс, применив самодельное взрывное устройство.

    Информационное агентство Wafa сообщило, что Израиль направил в Тулькарм четыре бульдозера в сопровождении военной техники и что израильские силы использовали эту технику для сноса гаражей, дорог и водопроводных сетей в городе.

    По сообщениям очевидцев, израильские силы также действуют в других районах Западного берега, в том числе вблизи Рамаллы, Калькилии и Тулькарма в центральной части Западного берега.

    Губернатор Дженина Камаль Абу аль-Руб заявил по палестинскому радио, что израильские силы окружили город, заблокировали въезды и выезды, доступ к больницам и разрушили инфраструктуру лагеря.

    Как ожидается, операция ЦАХАЛ продлится несколько дней. Операция в основном сосредоточена в Тулькарме, поскольку военные полагают, что в этом районе действует группировка, которая спланировала теракт и руководила терористом-смертником в Тель-Авиве 18 августа. Тогда ответственность взяли на себя палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад». Армия Израиля заявила, что приступила к крупной антитеррористической операции именно после неудавшегося теракта в Тель-Авиве.

    Несмотря на то, что операция в основном сосредоточена в районе Тулькарма, войска также проводят операции в Дженине и лагере Фара близ Тубаса.

    Заявления

    Представитель администрации президента Палестинской автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что эскалация Израилем войны на оккупированном Западном берегу в городах, деревнях и лагерях Дженин, Тулькарм, Тубас, а также война в секторе Газа приведут к «ужасным и опасным» результатам.

    Девять палестинцев погибли в ходе крупнейшей операции Израиля на Западном берегу
    Инфографика: AlJazeera

    Абу Рудейна добавил, что военная операция, начавшаяся сегодня на рассвете на севере Западного берега, которая на данный момент привела к гибели девяти человек и ранениям десятков, является продолжением всеобъемлющей войны против палестинского народа, его земли и святых мест.

    Тем временем министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к перемещению палестинцев из северных районов оккупированного Западного берега, сравнив ситуацию с войной страны в секторе Газа.

    — Наша армия усердно работает в лагерях Дженин и Тулькарм, чтобы демонтировать созданную там исламско-иранскую инфраструктуру. Иран пытается создать восточный фронт против Израиля на Западном берегу, аналогичный модели в секторе Газа и Ливане, финансируя и вооружая террористов и контрабандой вывозя современное оружие из Иордании, — заявил Кац.

    — Мы должны бороться с угрозой на Западном берегу так же, как мы это делаем в секторе Газа, включая временную эвакуацию палестинских жителей и любые другие необходимые шаги. Это война во всех смыслах этого слова, и мы должны ее выиграть, — продолжил министр.

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
    Сейчас читают
    telegram