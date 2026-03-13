телерадиокомплекс президента РК
    18:32, 12 Март 2026 | GMT +5

    Израильские беспилотники атаковали позиции сил безопасности в Тегеране

    Сообщения о применении израильских беспилотников в столице Ирана появились впервые с начала текущей войны на Ближнем Востоке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

    Израильские беспилотники атаковали позиции сил безопасности в Тегеране
    Фото: Fars News

    Несколько ударов беспилотников были нанесены вечером 11 марта по различным районам Тегерана, в результате чего погибли представители сил безопасности и добровольческого формирования «Басидж». Об этом сообщило иранское агентство Fars News.

    По данным иранских СМИ, атаки были направлены по контрольно-пропускным пунктам в нескольких районах столицы, включая 14-й район рядом с шоссе Махаллати, 15-й район у автозаправочной станции Хашемабад, 16-й район на улице Фадайян-е Ислам, а также северный 1-й район города у бульвара Артеш.

    Агентство Fars сообщило, что в результате атак погибли не менее десяти человек. По его данным, среди жертв есть сотрудники сил безопасности и бойцы добровольческих подразделений «Басидж», которые несли службу на блокпостах.

    Жители Тегерана сообщали о нескольких взрывах и звуках стрельбы, а также о работе средств противовоздушной обороны, пытавшихся перехватить беспилотники. AFP также сообщило о громком звуке пролетающего дрона и серии взрывов в северной части города.

    Иранские официальные лица заявили, что за атакой стоят израильские разведслужбы и связанные с ней группы, включая монархические организации, однако доказательства этих утверждений представлены не были.

    На фоне инцидента власти усилили меры безопасности в столице: увеличено число блокпостов, а ночные патрули были расширены с участием подразделений «Басидж».

    Ранее в тот же день Армия обороны Израиля сообщила о проведении «масштабной волны ударов» по объектам Корпуса стражей исламской революции на территории Ирана. По данным израильских военных, удары наносились по инфраструктуре КСИР в Тегеране и других районах страны, включая площадки запуска беспилотников.

    Читайте также: Загрязнение воздуха и «черный дождь» вызвали авиаудары по Ирану.

    Теги:
    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
