Израильские беспилотники атаковали позиции сил безопасности в Тегеране

Несколько ударов беспилотников были нанесены вечером 11 марта по различным районам Тегерана, в результате чего погибли представители сил безопасности и добровольческого формирования «Басидж». Об этом сообщило иранское агентство Fars News.

По данным иранских СМИ, атаки были направлены по контрольно-пропускным пунктам в нескольких районах столицы, включая 14-й район рядом с шоссе Махаллати, 15-й район у автозаправочной станции Хашемабад, 16-й район на улице Фадайян-е Ислам, а также северный 1-й район города у бульвара Артеш.

Агентство Fars сообщило, что в результате атак погибли не менее десяти человек. По его данным, среди жертв есть сотрудники сил безопасности и бойцы добровольческих подразделений «Басидж», которые несли службу на блокпостах.

Israel starts a new phase in the war against the Islamic regime by attacking checkpoints across Tehran tonight with the help of suicide drones.



Israel is now taking out street level IRGC & Basij militia posts. It will make it possible for people to take to the streets pic.twitter.com/MiReX9jKLH — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

Жители Тегерана сообщали о нескольких взрывах и звуках стрельбы, а также о работе средств противовоздушной обороны, пытавшихся перехватить беспилотники. AFP также сообщило о громком звуке пролетающего дрона и серии взрывов в северной части города.

Иранские официальные лица заявили, что за атакой стоят израильские разведслужбы и связанные с ней группы, включая монархические организации, однако доказательства этих утверждений представлены не были.

На фоне инцидента власти усилили меры безопасности в столице: увеличено число блокпостов, а ночные патрули были расширены с участием подразделений «Басидж».

IRGC-affiliated Fars News confirms Israeli drones targeted checkpoints across Tehran on Wednesday evening, saying that several security personnel and Basij members were killed. https://t.co/4dm7jmgGFz — Iran International English (@IranIntl_En) March 11, 2026

Ранее в тот же день Армия обороны Израиля сообщила о проведении «масштабной волны ударов» по объектам Корпуса стражей исламской революции на территории Ирана. По данным израильских военных, удары наносились по инфраструктуре КСИР в Тегеране и других районах страны, включая площадки запуска беспилотников.

