Загрязнение воздуха и «черный дождь» вызвали авиаудары по Ирану

С начала американо-израильских атак на Иран 28 февраля BBC Verify подтвердила удары как минимум по четырем нефтяным объектам вокруг столицы.

Жители сообщили, что смог закрыл солнце и оставил сильный запах гари в некоторых районах города, тогда как эксперты предупреждают, что объем выбросов некоторых загрязняющих веществ может быть беспрецедентным.

Глава Всемирной организации здравоохранения уже выразил обеспокоенность последствиями конфликта для здоровья людей.

— Повреждение нефтяных объектов рискует привести к загрязнению пищи, воды и воздуха — угрозам, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Даг Вейр, директор организации Conflict and Environment Observatory, отметил, что «необычность ситуации в Тегеране в том, что раньше мы не наблюдали таких атак в настолько густонаселенном районе».