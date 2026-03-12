    20:25, 11 Март 2026 | GMT +5

    Загрязнение воздуха и «черный дождь» вызвали авиаудары по Ирану

    Авиаудары по Ирану вызвали «черный дождь» и невиданное загрязнение воздуха в Тегеране, говорят ученые, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: aa.com.tr

    С начала американо-израильских атак на Иран 28 февраля BBC Verify подтвердила удары как минимум по четырем нефтяным объектам вокруг столицы.

    Жители сообщили, что смог закрыл солнце и оставил сильный запах гари в некоторых районах города, тогда как эксперты предупреждают, что объем выбросов некоторых загрязняющих веществ может быть беспрецедентным.

    Глава Всемирной организации здравоохранения уже выразил обеспокоенность последствиями конфликта для здоровья людей.

    — Повреждение нефтяных объектов рискует привести к загрязнению пищи, воды и воздуха — угрозам, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Даг Вейр, директор организации Conflict and Environment Observatory, отметил, что «необычность ситуации в Тегеране в том, что раньше мы не наблюдали таких атак в настолько густонаселенном районе».

    Динара Жусупбекова
