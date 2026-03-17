Израиль заявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на понедельник военно-воздушные силы уничтожили самолет, использовавшийся бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, на территории аэропорта Мехрабад в Тегеране.

Воздушное судно применялось Хаменеи и другими высокопоставленными иранскими чиновниками для внутренних и международных перелетов, а также для координации взаимодействия с союзными государствами так называемой «оси сопротивления».

— Уничтожение самолета подрывает возможности руководства иранского режима координировать действия со странами оси, развивать военный потенциал и восстанавливать свои возможности, — сообщается в заявлении израильских военных.

חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן - המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.



В ЦАХАЛ также отметили, что ранее в этом месяце израильская авиация нанесла удар по аэропорту Мехрабад и уничтожила 16 самолетов, которые, по данным израильской стороны, использовались подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана для транспортировки оружия и денежных средств союзным группировкам, прежде всего «Хезболле» в Ливане.

По утверждению израильских военных, часть самолетов иранская сторона пыталась скрыть, переместив их в зоны хранения списанной авиационной техники, чтобы затруднить их обнаружение.

Аэропорт Мехрабад является одним из старейших аэропортов Тегерана. В настоящее время он обслуживает в основном внутренние и региональные рейсы, однако также используется иранскими военно-воздушными силами.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лечится в России.