телерадиокомплекс президента РК
    21:17, 16 Март 2026 | GMT +5

    Израиль заявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана

    Израильская армия утверждает, что нанесла удар по одному из ключевых авиационных активов иранского руководства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: united24media.com

    Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на понедельник военно-воздушные силы уничтожили самолет, использовавшийся бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, на территории аэропорта Мехрабад в Тегеране.

    Воздушное судно применялось Хаменеи и другими высокопоставленными иранскими чиновниками для внутренних и международных перелетов, а также для координации взаимодействия с союзными государствами так называемой «оси сопротивления».

    — Уничтожение самолета подрывает возможности руководства иранского режима координировать действия со странами оси, развивать военный потенциал и восстанавливать свои возможности, — сообщается в заявлении израильских военных.

    В ЦАХАЛ также отметили, что ранее в этом месяце израильская авиация нанесла удар по аэропорту Мехрабад и уничтожила 16 самолетов, которые, по данным израильской стороны, использовались подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана для транспортировки оружия и денежных средств союзным группировкам, прежде всего «Хезболле» в Ливане.

    По утверждению израильских военных, часть самолетов иранская сторона пыталась скрыть, переместив их в зоны хранения списанной авиационной техники, чтобы затруднить их обнаружение.

    Аэропорт Мехрабад является одним из старейших аэропортов Тегерана. В настоящее время он обслуживает в основном внутренние и региональные рейсы, однако также используется иранскими военно-воздушными силами.

    Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лечится в России.

    Арсен Утешев
