Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лечится в России - СМИ

Сообщается, что президент России Владимир Путин предложил организовать лечение Моджтабы Хаменеи в Москве после полученного им ранения. По данным издания, Моджтаба Хаменеи был ранен 28 февраля во время первых ударов США и Израиля по Ирану. С начала боевых действий он не появлялся на публике и нуждался в госпитализации и постоянном медицинском наблюдении.

Источник утверждает, что предложение о лечении в России прозвучало во время телефонного разговора Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. После этого Моджтаба Хаменеи был доставлен в Москву российским военным самолетом.

По прибытии ему провели операцию, которая, по словам источника, прошла успешно. В настоящее время он проходит лечение в специализированной клинике на территории одной из президентских резиденций.

Решение об его эвакуации было связано как с необходимостью обеспечить качественную медицинскую помощь, так и с соображениями безопасности на фоне угроз со стороны Израиля, пишет издание.

Напомним, об избрании Моджтабы Хаменеи Верховным лидером Ирана стало известно 9 марта. Ранее сообщалось, что он был ранен в первый день конфликта 28 февраля, тогда в результате авиаудара погиб его отец, верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позже Моджтаба Хаменеи впервые обратился к народу после избрания. Заявление было зачитано в эфире гостелевидения, текст также распространили местные СМИ. Лично перед камерами он не появился.