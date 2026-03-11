Новый верховный лидер Ирана мог получить ранение в первые дни конфликта — СМИ

По данным израильской разведки, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение в результате израильско-американских ударов по Ирану, и именно поэтому его не видели на публике. Об этом сообщет Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Ранее The New York Times со ссылкой на израильских и иранских чиновников сообщила, что Моджтаба Хаменеи был ранен в ноги в первый день конфликта 28 февраля, когда в результате авиаудара погиб его отец, верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

При этом сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Юсеф Пезешкиан заявил, что новый лидер страны находится в безопасности.

— Я слышал новости о том, что господин Моджтаба Хаменеи был ранен. Я спросил у некоторых знакомых, имеющих связи, и они сообщили, что, слава Богу, он жив и здоров, — написал он в своем Telegram-канале.

Иранское государственное телевидение ранее называло Моджтабу Хаменеи «ветераном войны Рамадана, получившим ранения», однако подробности о характере возможных травм не раскрывались.

В понедельник иранское государственное телевидение сообщило о ранении нового верховного лидера, однако в репортаже не были указаны подробности обстоятельств ранения и его тяжести. Также не уточнялось, когда именно произошло ранение и повлияло ли оно на его повседневную деятельность.

С момента объявления о его назначении Моджтаба Хаменеи пока ни разу не появлялся публично на фото или видео.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, несмотря на возможное ранение, Хаменеи продолжает выполнять обязанности верховного лидера и участвовать в управлении государственными делами.

Ранее мы сообщали, что Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики.