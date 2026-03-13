Верховный лидер Ирана впервые обратился к народу после избрания

Заявление Моджтабы Хаменеи было зачитано в эфире гостелевидения, текст также распространили местные СМИ. Лично перед камерами он не появился.

— Братья-воины! Народ требует держать оборону! Необходимо продолжать использовать такой рычаг давления, как Ормузский пролив, — сказал новый аятолла.

Он заявил, что Иран не сдастся внешней агрессии.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи был ранен в ноги в первый день конфликта 28 февраля, когда в результате авиаудара погиб его отец, верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

При этом сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Юсеф Пезешкиан заявил, что новый лидер страны находится в безопасности.