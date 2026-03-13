    21:55, 12 Март 2026 | GMT +5

    Верховный лидер Ирана впервые обратился к народу после избрания

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал армию продолжать атаки на американские базы в регионе, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Верховный лидер Ирана впервые обратился к народу после избрания
    Фото: Анадолу

    Заявление Моджтабы Хаменеи было зачитано в эфире гостелевидения, текст также распространили местные СМИ. Лично перед камерами он не появился.

    — Братья-воины! Народ требует держать оборону! Необходимо продолжать использовать такой рычаг давления, как Ормузский пролив, — сказал новый аятолла.

    Он заявил, что Иран не сдастся внешней агрессии.

    Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи был ранен в ноги в первый день конфликта 28 февраля, когда в результате авиаудара погиб его отец, верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    При этом сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Юсеф Пезешкиан заявил, что новый лидер страны находится в безопасности.

    Диана Калманбаева
