РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:28, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Израиль вновь вторгся на юг Сирии

    Израильские военные вошли в сельскую местность провинции Дераа на юге Сирии и установили контрольно-пропускной пункт с целью ограничить передвижение людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    цахал израиль
    Фото: Anadolu Ajansı

    Сирийское агентство SANA сообщает, что подразделение израильской армии вошло в район между деревнями Абидин и Мааррийе в западной части сельской местности Дераа.

    Мэр Абидина и Мааррии Муваффак Махмуд отреагировал на нарушения со стороны Израиля.

    - Утром израильские оккупационные силы разместились на пересечении двух деревень и создали контрольно-пропускной пункт. Это негативно повлияло на движение транспорта и вызвало беспокойство среди местного населения, - заявил он.

    Израиль пока не сделал никаких заявлений по поводу этого нового нарушения на территории Сирии.

    21 декабря израильские военные патрули также вошли в несколько деревень на севере и юге города Кунейтра на юге Сирии, открыли огонь в воздух и установили контрольно-пропускные пункты в различных местах.

    Израиль разрешил строительство новых незаконных поселений на Западном берегу.

    Теги:
    Сирия Мировые новости Израиль
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают