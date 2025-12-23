Израиль вновь вторгся на юг Сирии

Сирийское агентство SANA сообщает, что подразделение израильской армии вошло в район между деревнями Абидин и Мааррийе в западной части сельской местности Дераа.

Мэр Абидина и Мааррии Муваффак Махмуд отреагировал на нарушения со стороны Израиля.

- Утром израильские оккупационные силы разместились на пересечении двух деревень и создали контрольно-пропускной пункт. Это негативно повлияло на движение транспорта и вызвало беспокойство среди местного населения, - заявил он.

Израиль пока не сделал никаких заявлений по поводу этого нового нарушения на территории Сирии.

21 декабря израильские военные патрули также вошли в несколько деревень на севере и юге города Кунейтра на юге Сирии, открыли огонь в воздух и установили контрольно-пропускные пункты в различных местах.

Израиль разрешил строительство новых незаконных поселений на Западном берегу.