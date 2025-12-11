Израиль утвердил строительство новых объектов в трех поселениях на Западном берегу

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сообщил в среду, что правительство окончательно одобрило строительство 764 жилых единиц в трех поселениях на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам министра, с конца 2022 года Высший планировочный совет утвердил около 51 370 объектов, что он назвал стратегическим процессом укрепления поселений и обеспечения их будущего. Смотрич, известный своими ультраправыми взглядами и выступающий против палестинской государственности, подчеркнул значение строительства для безопасности и развития Израиля.

— Мы продолжаем революцию, — заявил Смотрич

Новые жилые единицы будут распределены между поселениями Хашмонаим к западу от «Зеленой линии» в центральной части Израиля, а также Гиват Зеэв и Бейтар Иллит в районе Иерусалима.

Большинство мировых держав считают израильские поселения, возведенные на территориях, занятых в 1967 году, незаконными, а резолюции Совета Безопасности ООН неоднократно призывали Израиль прекратить подобную деятельность.

Представитель Исполкома Организации освобождения Палестины Васель Абу Юсеф заявил, что все поселения являются незаконными и противоречат резолюциям международной легитимности.

По данным ООН, рост насилия со стороны поселенцев также вызывает обеспокоенность. Только в октябре было зафиксировано 264 атаки на палестинцев на Западном берегу, что стало самым высоким ежемесячным показателем с момента начала мониторинга в 2006 году.

На днях Бецалель Смотрич выделил 2,7 млрд шекелей (около $843 млн) на следующие пять лет для расширения незаконной поселенческой деятельности на оккупированном Западном берегу. Средства будут предназначены для строительства новых поселений, прокладки подъездных дорог, усиления безопасности и оформления земельных документов.

Министерство иностранных дел Иордании осудило действия израильского правительства и заявление Смотрича, отметив, что расширение поселений является грубым нарушением международного права, которое подрывает неотъемлемое право палестинского народа на самоопределение.

