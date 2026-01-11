Израиль приведен в состояние повышенной готовности из-за ситуации в Иране

По данным агентства Reuters, Израиль находится в режиме повышенной готовности в связи с крупнейшими за последние годы антиправительственными протестами в Иране и заявлениями президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона вмешаться в случае дальнейшей эскалации.

Как отмечается агентство со ссылкой на источники в Израиле, знакомые с ходом консультаций по вопросам безопасности, уровень готовности был повышен в последние дни. При этом источники, присутствовавшие на этих консультациях по вопросам безопасности, не уточнили, что на практике означает повышенная боевая готовность Израиля.

Несмотря на повышенную готовность, Израиль официально не объявлял о намерении участвовать в каких-либо военных действиях на территории Ирана.

Напряженность между сторонами сохраняется на фоне давних опасений Израиля в связи с иранскими ядерной и ракетной программами.

Израиль и Иран уже находились в состоянии прямого военного противостояния в июне, когда между сторонами произошел 12-дневный конфликт, в ходе которого США присоединились к Израилю и нанесли авиаудары.

Ранее Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Ирана о недопустимости применения силы против демонстрантов. Накануне он заявил, что Соединенные Штаты «готовы помочь», комментируя происходящее в Иране.

В субботу также состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, обсуждалась возможность американского вмешательства в ситуацию вокруг Ирана.

Ранее в интервью журналу The Economist Нетаньяху заявил, что возможная атака Ирана на Израиль будет иметь «ужасные последствия», добавив, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от происходящего внутри самой Исламской республики.

Тем временем в воскресенье утром спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предостерег Вашингтон от вмешательства, пригрозив ответными военными ударами по Израилю, американским базам и судоходству.