Тело последнего заложника доставили из Газы в Израиль

Армия обороны Израиля сообщила в понедельник, что в ходе поисковой операции на мусульманском кладбище в восточной части города Газа были обнаружены и идентифицированы останки старшего сержанта полиции Рана Гвили.

Как сообщает The Times of Israel, его семья была уведомлена военными представителями, тело доставляют в Израиль для захоронения.

По данным израильской стороны, для идентификации были эксгумированы и проверены около 250 тел. Личность Гвили подтвердили по стоматологическим данным, отпечаткам пальцев и другим экспертизам. Все остальные тела будут возвращены в могилы, территория кладбища приведена в порядок.

The deceased hostage SFC Ran Gvili has been identified and will be returned for burial.



According to the information and intelligence available to us, SFC Ran Gvili, 24, who served in the Israeli Police Special Forces, fell in combat on the morning of Oct. 7, 2023, and his body…

Ран Гвили, 24-летний сотрудник полиции, погиб 7 октября 2023 года, защищая кибуц Алумим на юге Израиля во время нападения палестинской группировки ХАМАС. Он считался последним из 251 заложника, захваченных в тот день, чьи останки не были возвращены.

Впервые с 2014 года в секторе Газа, по утверждению израильских властей, не остается удерживаемых заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возвращение тела Гвили «чрезвычайным достижением».

— Мы пообещали вернуть всех и вернули всех — до последнего, — заявил он журналистам в Кнессете. — Рани — герой Израиля. Он вошел первым и вышел последним.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал произошедшее как «болезненный момент завершения».

— Это подтверждает обязательство государства перед своими солдатами и гражданами — вернуть каждого домой, — подчеркивается в заявлении канцелярии министра.

В ЦАХАЛ сообщили, что информация о возможном месте захоронения Гвили имелась ранее, однако была уточнена в последние недели в результате разведывательных операций и сведений, переданных ХАМАС через посредников.

Поиски велись в районе линии прекращения огня, при этом часть подразделений действовала по другую сторону линии в целях безопасности.

В середине января США объявили о завершении первого этапа плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение войны в секторе Газа и переходе ко второму этапу.