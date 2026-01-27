РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:48, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Тело последнего заложника доставили из Газы в Израиль

    Тело израильского полицейского Рана Гвили, считавшегося последним удерживаемым в секторе Газа заложником, доставили в Израиль для захоронения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: x.com / @bringhomenow

    Армия обороны Израиля сообщила в понедельник, что в ходе поисковой операции на мусульманском кладбище в восточной части города Газа были обнаружены и идентифицированы останки старшего сержанта полиции Рана Гвили.

    Как сообщает The Times of Israel, его семья была уведомлена военными представителями, тело доставляют в Израиль для захоронения.

    По данным израильской стороны, для идентификации были эксгумированы и проверены около 250 тел. Личность Гвили подтвердили по стоматологическим данным, отпечаткам пальцев и другим экспертизам. Все остальные тела будут возвращены в могилы, территория кладбища приведена в порядок.

    Ран Гвили, 24-летний сотрудник полиции, погиб 7 октября 2023 года, защищая кибуц Алумим на юге Израиля во время нападения палестинской группировки ХАМАС. Он считался последним из 251 заложника, захваченных в тот день, чьи останки не были возвращены.

    Впервые с 2014 года в секторе Газа, по утверждению израильских властей, не остается удерживаемых заложников.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возвращение тела Гвили «чрезвычайным достижением».

    — Мы пообещали вернуть всех и вернули всех — до последнего, — заявил он журналистам в Кнессете. — Рани — герой Израиля. Он вошел первым и вышел последним.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал произошедшее как «болезненный момент завершения».

    — Это подтверждает обязательство государства перед своими солдатами и гражданами — вернуть каждого домой, — подчеркивается в заявлении канцелярии министра.

    В ЦАХАЛ сообщили, что информация о возможном месте захоронения Гвили имелась ранее, однако была уточнена в последние недели в результате разведывательных операций и сведений, переданных ХАМАС через посредников.

    Поиски велись в районе линии прекращения огня, при этом часть подразделений действовала по другую сторону линии в целях безопасности.

    В середине января США объявили о завершении первого этапа плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение войны в секторе Газа и переходе ко второму этапу.

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают