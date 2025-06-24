Израиль подтвердил согласие на перемирие с Ираном, пригрозив жестким ответом за нарушение

Израиль официально согласился на предложение США о двустороннем прекращении огня с Ираном, однако предупредил, что любое нарушение перемирия встретит «жесткий и немедленный ответ». Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра, опубликованном утром во вторник.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание с участием министра обороны, начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)и главы разведывательной службы «Моссад», в ходе которого сообщил о полном выполнении задач операции «Восстающий лев» и достижении «намного более масштабных результатов».

— Израиль устранил двойную экзистенциальную угрозу — как в ядерной сфере, так и в области баллистических ракет, — подчеркивается в заявлении.

Согласно сообщению, Армия обороны Израиля обеспечила полное господство в воздушном пространстве над Тегераном, нанесла удары по военному руководству страны и уничтожила десятки ключевых объектов иранского режима.

Израиль также впервые официально сообщил об устранении еще одного высокопоставленного иранского ученого-ядерщика. В заявлении утверждается, что только за последние сутки были ликвидированы сотни бойцов «Басидж» (добровольные силы безопасности, входящие в структуру КСИР Ирана – прим.) и нанесен удар по центрам принятия решений в иранской столице.

— Израиль благодарит президента Трампа и Соединенные Штаты за поддержку и участие в устранении иранской ядерной угрозы, — говорится в документе.

Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин добавил, что израильская армия достигла всех поставленных целей, однако продолжает оставаться в состоянии повышенной боевой готовности.

— Начальник Генштаба распорядился сохранять максимальную готовность и быть готовыми к немедленному и мощному ответу в случае нарушения условий прекращения огня, — подчеркнул он.

Канцелярия премьер-министра призвала граждан продолжать следовать указаниям командования тыла до полной стабилизации ситуации. Премьер-министр Нетаньяху выступит с отдельным заявлением позднее в течение дня.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном.

В Иране заявили о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем.