Израиль остановил «Таймер плена» с возвращением последнего заложника

В Израиле в среду проходят похороны Рана Гвили, офицера полиции, погибшего 7 октября 2023 года во время нападения палестинских вооруженных группировок на юг страны, сообщает The Times of Israel.

По данным израильских властей, после гибели он был вывезен в сектор Газа боевиками группировки «Исламский джихад».

Похороны проходят в городе Меитар на юге Израиля. Перед захоронением траурная процессия отправилась с военной базы Шура, где израильские структуры проводят идентификацию жертв нападения 2023 года.

The last Israeli hostage, Ran Gvili, will be laid to rest today in his hometown of Meitar.



Hundreds of police officers and Israeli civilians are accompanying Ran along the funeral procession, paying their final respects to a hero who, alone and with a broken shoulder, fought… pic.twitter.com/BgsMEN9DvE — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 28, 2026

Ожидается, что на церемонии выступят премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог.

Возвращение тела Рана Гвили стало завершением передачи всех оставшихся израильских заложников, как живых, так и погибших, в рамках договоренностей, достигнутых в октябре при посредничестве США. В обмен на это были освобождены палестинские заключенные. По израильским данным, в ходе атаки 7 октября 2023 года были убиты около 1200 человек, около 250 были захвачены в заложники.

Ran Gvili, our hero, has returned home after 843 days.



Ran, a special forces police officer, went out to battle heroically in order to save lives on October 7th. Finally, Ran has been returned home to his family in Israel.



The entire people of Israel are moved to tears. Our… pic.twitter.com/y2P9Lr3ryS — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 26, 2026

На фоне похорон в Тель-Авиве были отключены часы на площади, ставшей местом регулярных акций с требованием освобождения заложников.

Таймер, отсчитывавший дни с момента нападения 7 октября 2023 года, был остановлен спустя 844 дня после начала отсчета — после официального подтверждения обнаружения тела последнего заложника.

The Clock Has Stopped: 843:12:05:59



This evening, with the return of Ran Gvili, we were finally able to stop the clock at Hostages Square.



Photo credit: Lior Rotstein pic.twitter.com/M4s9GQE4P9 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) January 27, 2026

Израильские власти и общественные организации рассматривают это событие как символическое завершение первого этапа реализации плана США по урегулированию конфликта, дальнейшие параметры которого остаются предметом обсуждения.

Ранее мы сообщали, что тело последнего заложника доставили из сектора Газа в Израиль.