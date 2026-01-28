РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Израиль остановил «Таймер плена» с возвращением последнего заложника

    В Израиле прощаются с последним заложником, тело которого было возвращено из Газы. Церемония стала символическим моментом завершения одного из самых тяжелых этапов в новейшей истории страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль остановил «Таймер плена» с возвращением последнего заложника
    Фото: x.com/@bringhomenow

    В Израиле в среду проходят похороны Рана Гвили, офицера полиции, погибшего 7 октября 2023 года во время нападения палестинских вооруженных группировок на юг страны, сообщает The Times of Israel.

    По данным израильских властей, после гибели он был вывезен в сектор Газа боевиками группировки «Исламский джихад».

    Похороны проходят в городе Меитар на юге Израиля. Перед захоронением траурная процессия отправилась с военной базы Шура, где израильские структуры проводят идентификацию жертв нападения 2023 года.

    Ожидается, что на церемонии выступят премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог.

    Возвращение тела Рана Гвили стало завершением передачи всех оставшихся израильских заложников, как живых, так и погибших, в рамках договоренностей, достигнутых в октябре при посредничестве США. В обмен на это были освобождены палестинские заключенные. По израильским данным, в ходе атаки 7 октября 2023 года были убиты около 1200 человек, около 250 были захвачены в заложники.

    На фоне похорон в Тель-Авиве были отключены часы на площади, ставшей местом регулярных акций с требованием освобождения заложников.

    Таймер, отсчитывавший дни с момента нападения 7 октября 2023 года, был остановлен спустя 844 дня после начала отсчета — после официального подтверждения обнаружения тела последнего заложника.

    Израильские власти и общественные организации рассматривают это событие как символическое завершение первого этапа реализации плана США по урегулированию конфликта, дальнейшие параметры которого остаются предметом обсуждения.

    Ранее мы сообщали, что тело последнего заложника доставили из сектора Газа в Израиль.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают