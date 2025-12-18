Израиль одобрил рекордное газовое соглашение с Египтом на $35 млрд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в среду об одобрении крупнейшего в истории страны соглашения в сфере экспорта природного газа, заключенного с Египтом. По его словам, общая стоимость сделки составляет 112 млрд шекелей, или около $35 млрд.

Выступая с заявлением совместно с министром энергетики Эли Коэном, глава израильского правительства отметил, что около 58 млрд шекелей ($18 млрд) из этой суммы поступят в государственный бюджет. В первые четыре года реализации соглашения доходы государства, как ожидается, составят около $155 млн, а к 2033 году ежегодные поступления могут вырасти до $1,9 млрд.

— Эти средства будут направлены на развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры и обеспечение безопасности, — заявил Нетаньяху, подчеркнув, что одобрил соглашение только после проверки ее соответствия жизненно важным интересам Израиля, включая вопросы безопасности.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн назвал соглашение историческим и подчеркнул, что речь идет также о крупнейшей экспортной сделке в истории страны. По его словам, природный газ является стратегическим активом Израиля.

Соглашение предусматривает поставки израильского газа с месторождения Левиафан в Египет при участии американской энергетической компании Chevron. В соответствии с соглашением, партнеры продадут Египту 130 млрд кубометров газа до 2040 года.

Права на эксплуатацию месторождения Левиафан распределены между компанией Noble Energy (39,66%), которую в октябре 2020 года приобрел американский энергетический гигант Chevron; компанией NewMed Energy Partnership (45,33%); и компанией Ratio Oil Exploration (15%).

По данным издания Israel Hayom, покупателем является египетская энергетическая компания BOE (Blue Ocean Energy).

Египетская сторона пока официальных комментариев по сделке не предоставила.

В сентябре израильская газета Israel Hayom сообщила, что Нетаньяху дал указание не продвигать масштабное газовое соглашение с Египтом без его одобрения. Это произошло на фоне обвинений Тель-Авива в том, что Каир «нарушил мирный договор», подписанный между двумя странами, путем размещения военных на Синае. Эти утверждения Египет отрицает.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Египет может обратиться к Катару за поставками газа в случае, если Израиль не одобрит сделку. После этих сообщений сообщалось об изменении позиции Нетаньяху, в частности, утверждалось, что он одобрил завершение газовой сделки с Египтом.

Израиль и Египет поддерживают дипломатические отношения с 1979 года и ранее уже реализовывали совместные проекты в энергетической сфере, включая экспорт газа через египетскую инфраструктуру.

