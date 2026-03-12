Израиль нанес серию ударов по Ливану в ответ на ракетный обстрел «Хезболлы»

Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по южным пригородам Бейрута поздно вечером 11 марта после массированного ракетного обстрела северных и центральных районов Израиля со стороны ливанской группировки «Хезболла». По сообщениям израильских военных, за короткий промежуток времени были поражены около десяти объектов движения, включая командные пункты и инфраструктуру «Радван», элитного подразделения «Хезболлы».

Как сообщает Reuters со ссылкой на ливанские источники, в ходе атаки по Израилю было выпущено более 100 ракет. Израильская армия, в свою очередь, заявила о запуске по своей территории около 150 ракет, часть из которых была перехвачена системами противоракетной обороны.

Massive attack on Tel Aviv by Iran pic.twitter.com/d6onjHXwLl — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

Сирены воздушной тревоги звучали в северных районах страны, включая Хайфу, а также в центральной части Израиля и районе Тель-Авива. По предварительным данным, два человека получили легкие ранения.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что целью ракетных ударов были военные объекты Израиля, включая базы и инфраструктуру вблизи границы и в центральной части страны. В одном из сообщений группировка заявила о ракетной атаке по базе Глилот в пригороде Тель-Авива, где расположено подразделение военной разведки Израиля 8200.

Massive explosions in Tel Aviv and across israeli occupied Palestine as a bombardment of both Iranian & Lebanese missiles strike the region pic.twitter.com/XHhSQAfFOm — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) March 11, 2026

На фоне обстрелов Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о проведении совместной ракетной операции с «Хезболлой». Израильская армия заявила, что зафиксировала запуск баллистических ракет со стороны Ирана, однако утверждает, что они были перехвачены.

Израильские авиаудары по Бейруту начались практически сразу после ракетной атаки. По данным израильских СМИ, только в районе ливанской столицы было нанесено около 70 ударов с применением примерно 200 боеприпасов. По сведениям очевидцев, над городом поднимались густые клубы дыма, в нескольких районах были зафиксированы пожары.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что не менее восьми человек погибли в результате израильского удара по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте. В других районах страны также сообщалось о раненых и разрушениях.

Alright.



Never a dull day here in Beirut.



Israel struck Ramlet el Baida, twice moments ago.



Meters away from my house.



I witnessed the flash of the second, and surely felt both.



We’re alright over here, and thank you to all who asked.



They did not strike a car.



They bombed… pic.twitter.com/DxoNbINnfV — intogrey (@intogreyx) March 11, 2026

По информации ливанских властей, с начала эскалации 2 марта в результате израильских ударов погибли 634 человека, включая 91 ребенка. Более 800 тысяч жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.

Между тем израильская армия усиливает военное присутствие на границе с Ливаном. Сообщается о переброске дополнительных сил, включая элитную бригаду «Голани», а также о создании новых позиций на юге страны на фоне опасений возможного расширения конфликта.

Международные гуманитарные организации предупреждают об ухудшении условий для перемещенных лиц.

По словам директора Норвежского совета по делам беженцев в Ливане Морин Филиппон, государственные убежища переполнены, в них не хватает душевых и санитарных помещений, а несколько семей вынуждены размещаться в одной комнате, что повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

💔 وصل عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى 759,300 شخص.



هذا يعني أن عدد الأشخاص الذين يضطرون للهرب من بيوتهم يرفع بمعدل 100,000 نازح يوميا.



كارثة إنسانية تتفاقم مع كل يوم يستمر فيه القصف الجوي. pic.twitter.com/iBFm5mPE4L — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) March 11, 2026

На дипломатическом уровне Израиль также усиливает давление на Бейрут. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что ливанские власти должны предпринять конкретные шаги против «Хезболлы» и ее военной инфраструктуры, если страна действительно намерена ограничить деятельность вооруженной группировки.

Ранее Постоянный представитель ОАЭ в ООН сообщил, что 270 ракет и 1500 беспилотников запустил Иран по территории страны.

Кроме того, ВОЗ сообщила о 1800 погибших в Иране, Ливане и Израиле из-за эскалации конфликта.