    12:45, 12 Март 2026 | GMT +5

    270 ракет и 1500 беспилотников запустил Иран по ОАЭ

    Постоянный представитель ОАЭ в ООН заявил, что безопасность и благополучие жителей страны остается приоритетом властей, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Ahram Online

    Посол Мохамед Абушахаб — постоянный представитель ОАЭ в ООН — сообщил, что за последние 12 дней Иран выпустил по территории страны около 270 ракет и порядка 1500 беспилотников. Удары, как утверждается, наносились по гражданской инфраструктуре, включая коммерческие порты, аэропорты и жилые районы.

    Фото: Миссия ОАЭ в ООН

     

    В результате атак погибли шесть человек, более 120 человек из 25 стран получили ранения.

    Представитель ОАЭ подчеркнул, что силы противовоздушной обороны перехватили значительную часть ракет и дронов, предотвратив более масштабные разрушения и жертвы.

    По его словам, приоритетом правительства страны остается безопасность и благополучие всех ее жителей. Дипломат отметил, что ОАЭ не стремятся к эскалации конфликта, подчеркнув, что ранее Абу-Даби предпринимал усилия для деэскалации ситуации и призывал к диалогу.

    — Мы четко заявляли, что наша территория, воздушное пространство и территориальные воды не будут использоваться для агрессии против Ирана, — отметил посол, подчеркнув что страна не заинтересована в дальнейшем обострении, однако будет предпринимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

    Ранее вблизи аэропорта Дубая упали беспилотники, пострадали иностранцы.

    Как сообщалось, Иран пригрозил ударами по банкам и экономическим объектам США и Израиля в регионе.

