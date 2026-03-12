270 ракет и 1500 беспилотников запустил Иран по ОАЭ

Посол Мохамед Абушахаб — постоянный представитель ОАЭ в ООН — сообщил, что за последние 12 дней Иран выпустил по территории страны около 270 ракет и порядка 1500 беспилотников. Удары, как утверждается, наносились по гражданской инфраструктуре, включая коммерческие порты, аэропорты и жилые районы.

В результате атак погибли шесть человек, более 120 человек из 25 стран получили ранения.

Представитель ОАЭ подчеркнул, что силы противовоздушной обороны перехватили значительную часть ракет и дронов, предотвратив более масштабные разрушения и жертвы.

По его словам, приоритетом правительства страны остается безопасность и благополучие всех ее жителей. Дипломат отметил, что ОАЭ не стремятся к эскалации конфликта, подчеркнув, что ранее Абу-Даби предпринимал усилия для деэскалации ситуации и призывал к диалогу.

— Мы четко заявляли, что наша территория, воздушное пространство и территориальные воды не будут использоваться для агрессии против Ирана, — отметил посол, подчеркнув что страна не заинтересована в дальнейшем обострении, однако будет предпринимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

