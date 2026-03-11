Беспилотники упали вблизи аэропорта Дубая: пострадали иностранцы

Ранения разной степени тяжести получили четыре человека. Все они иностранцы.

— Легкие ранения получили два гражданина Ганы и один гражданин Бангладеша. Ранения средней тяжести получил один гражданин Индии, — сообщает Медиаофис Дубая.

Официальный орган по связям с общественностью и СМИ эмирата добавляет, что авиасообщение осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дубая приостановил свою работу.

Мы также писали о том, что 9517 казахстанцев возвращены из Ближнего Востока.

Также сообщалось, что FlyArystan отменил рейсы Актау-Дубай-Актау до конца марта.