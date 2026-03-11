телерадиокомплекс президента РК
    16:50, 11 Март 2026 | GMT +5

    Беспилотники упали вблизи аэропорта Дубая: пострадали иностранцы

    В окрестностях Международного аэропорта Дубая упали два беспилотника, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Dubai Media Office
    Фото: Dubai Media Office

    Ранения разной степени тяжести получили четыре человека. Все они иностранцы.

    — Легкие ранения получили два гражданина Ганы и один гражданин Бангладеша. Ранения средней тяжести получил один гражданин Индии, — сообщает Медиаофис Дубая.

    Официальный орган по связям с общественностью и СМИ эмирата добавляет, что авиасообщение осуществляется в штатном режиме.

    Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дубая приостановил свою работу. 

    Мы также писали о том, что 9517 казахстанцев возвращены из Ближнего Востока.

    Также сообщалось, что FlyArystan отменил рейсы Актау-Дубай-Актау до конца марта.

    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
