16:50, 11 Март 2026 | GMT +5
Беспилотники упали вблизи аэропорта Дубая: пострадали иностранцы
В окрестностях Международного аэропорта Дубая упали два беспилотника, передает корреспондент Kazinform.
Ранения разной степени тяжести получили четыре человека. Все они иностранцы.
— Легкие ранения получили два гражданина Ганы и один гражданин Бангладеша. Ранения средней тяжести получил один гражданин Индии, — сообщает Медиаофис Дубая.
Официальный орган по связям с общественностью и СМИ эмирата добавляет, что авиасообщение осуществляется в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дубая приостановил свою работу.
