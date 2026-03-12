Иран пригрозил ударами по банкам и экономическим объектам США и Израиля в регионе
Тегеран заявил о возможности расширения списка целей в рамках продолжающегося конфликта, предупредив о рисках для экономической инфраструктуры, связанной с США и Израилем в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Представитель объединенного командования Ирана «Хатам аль Анбия» Ибрахим Зольфакари заявил в среду, что Тегеран может нанести удары по экономическим центрам и банковским структурам, связанным с США и Израилем. Об этом сообщают иранские официальные СМИ.
По его словам, такое решение рассматривается после атаки на один из иранских банков, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля.
— После провала своей кампании армия США и жестокий сионистский режим нацелились на один из банков страны. Этим незаконным и беспрецедентным действием враг вынуждает нас наносить удары по экономическим центрам и банкам, связанным с Соединенными Штатами и сионистским режимом в регионе, — заявил представитель штаба.
Spokesman for the Khatam al-Anbiya Central Headquarters: Last night, the terrorist American army and the brutal Zionist regime, after failing to achieve military objectives, targeted one of the country's banks.— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 11, 2026
Он также предупредил жителей региона держаться подальше от банков и подобных объектов.
Тем временем агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, опубликовало список офисов и объектов инфраструктуры ведущих американских компаний, связанных с Израилем, чьи технологии использовались в военных целях, назвав их «новыми целями Ирана».
— По мере того как масштабы региональной войны расширяются до войны за инфраструктуру, расширяется и круг законных целей Ирана, — говорится в заявлении.
В перечень вошли объекты, связанные с Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle, расположенные в ряде израильских городов, а также в некоторых странах Персидского залива.
По утверждению агентства, в условиях расширения конфликта на инфраструктурный уровень круг «законных целей» для атак Ирана может быть расширен.
Ранее мы сообщали, что Иран заявил о гибели 1 300 мирных жителей и тысячах разрушенных объектов.