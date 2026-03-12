    04:34, 12 Март 2026 | GMT +5

    ВОЗ сообщила о 1 800 убитых в Иране, Ливане и Израиле из-за эскалации конфликта

    Более 1,8 тыс. человек погибли и не менее 12,5 тыс. пострадали в Иране, Ливане и Израиле с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Гебрейесус: ДДCҰ Сирияға дәрі-дәрмек жеткізу бойынша жұмыс істеп жатыр
    Фото: report.az

    — Более десяти дней назад началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке, — написал он в Х. — Согласно сообщениям, в Иране погибло более 1 300 человек и 9 000 получили ранения, в Ливане погибло не менее 570 человек и более 1 400 получили ранения, а в Израиле погибло 15 человек и 2 142 получили ранения.

    Глава ВОЗ также отметил рост числа атак по объектам здравоохранения в регионе. По его сведениям, с 28 февраля организация зафиксировала 18 таких нападений в Иране, 25 — в Ливане, и 2 — в Израиле.

    — Эти нападения не только уносят жизни, но и лишают сообщества критически важной медицинской помощи, когда она нужна больше всего, — подчеркнул Гебрейесус.

    28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

    Сара Болат
    Сара Болат
    Сейчас читают