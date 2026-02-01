Израиль нанес серию авиаударов по Газе
По информации местных властей, серия израильских авиаударов, нанесённых в субботу по сектору Газа, привела к гибели как минимум 32 человек. Атаки зафиксированы в разных районах анклава, в том числе в Хан-Юнисе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Управление гражданской обороны в Газе, находящееся под контролем ХАМАС, сообщает, что среди погибших есть женщины и дети. В ходе одной из атак выстрелы с боевых вертолетов попали в палатку в городе Хан-Юнис, где размещались перемещенные лица.
Палестинцы назвали эти удары самыми массированными с момента вступления в силу в начале этого месяца второго этапа соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента Трампа в октябре.
Израильские военные подтвердили, что ряд ударов был нанесен в ответ на, по их словам, нарушение ХАМАСом соглашения в пятницу.
Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в нарушении перемирия с момента его вступления в силу в прошлом году.
В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что «были опознаны восемь террористов, выходящих из подземной террористической инфраструктуры в восточном Рафахе», районе в секторе Газа, где дислоцированы израильские силы в соответствии с октябрьским соглашением.
ЦАХАЛ заявила, что совместно с Агентством безопасности Израиля (ISA) нанесла удары по различным целям, включая «четырех командиров и других террористов», а также склад оружия, производственный участок и «две пусковые установки, принадлежащие ХАМАС в центральной части сектора Газа».
ХАМАС осудил удары и призвал США к немедленным действиям, добавив, что «эти продолжающиеся нарушения» подтверждают, что израильское правительство «продолжает свою жестокую войну геноцида против сектора».
Ранее Израиль подтвердил гибель 70 тысяч человек в Газе.