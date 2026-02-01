Израиль нанес серию авиаударов по Газе

Управление гражданской обороны в Газе, находящееся под контролем ХАМАС, сообщает, что среди погибших есть женщины и дети. В ходе одной из атак выстрелы с боевых вертолетов попали в палатку в городе Хан-Юнис, где размещались перемещенные лица.

Палестинцы назвали эти удары самыми массированными с момента вступления в силу в начале этого месяца второго этапа соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента Трампа в октябре.

Израильские военные подтвердили, что ряд ударов был нанесен в ответ на, по их словам, нарушение ХАМАСом соглашения в пятницу.

Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в нарушении перемирия с момента его вступления в силу в прошлом году.

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что «были опознаны восемь террористов, выходящих из подземной террористической инфраструктуры в восточном Рафахе», районе в секторе Газа, где дислоцированы израильские силы в соответствии с октябрьским соглашением.

ЦАХАЛ заявила, что совместно с Агентством безопасности Израиля (ISA) нанесла удары по различным целям, включая «четырех командиров и других террористов», а также склад оружия, производственный участок и «две пусковые установки, принадлежащие ХАМАС в центральной части сектора Газа».

ХАМАС осудил удары и призвал США к немедленным действиям, добавив, что «эти продолжающиеся нарушения» подтверждают, что израильское правительство «продолжает свою жестокую войну геноцида против сектора».

Ранее Израиль подтвердил гибель 70 тысяч человек в Газе.