Израиль подтвердил гибель 70 тысяч человек в Газе

ЦАХАЛ впервые подтвердил, что в ходе войны между Израилем и ХАМАС погибло около 70 000 жителей Газы, при этом заявив, что от голода не умерло ни одного здорового человека.

Хотя различные международные организации утверждают, что подавляющее большинство погибших были мирными жителями, Израиль продолжает оспаривать эту цифру и заявляет, что около 25 000 человек из числа погибших были террористами ХАМАС, пишет The Jerusalem Post.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, до начала 2024 года около 13% ракет, выпущенных ХАМАС, не достигли цели из-за технических сбоев, что привело к гибели многих палестинцев.

Как утверждает израильская сторона, были и другие периоды, когда ХАМАС казнил большое количество палестинцев, которых считал своими политическими противниками, а также мирных жителей, пытавшихся покинуть определенные районы.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала войны 7 октября 2023 года число погибших составляет 71 667 человек, включая более 450 человек, убитых после прекращения огня в октябре 2025 года. В документах ведомства содержатся имена и идентификационные данные более 90 процентов найденных тел.

По оценкам международных организаций и некоторых СМИ, от голода умерло около 450 палестинцев, однако в четверг ЦАХАЛ заявил, что эти данные сфальсифицированы либо включают лиц, страдавших от опасных заболеваний до войны.

Представители Армии обороны Израиля также признали наличие продовольственного кризиса в июле–августе 2025 года, но заявили, что в то время они действовали достаточно быстро, увеличив количество грузовиков с продовольственной помощью, чтобы избежать голода.

For anyone who has doubted the humanitarian efforts throughout the war, let the numbers speak for themselves:



🚛 112,000 humanitarian aid trucks brought in

🪂 13,000 food pallets airdropped

⛺️1,800,000 tents and tarps for shelter

🏥55,000 tons of medical equipment and medicine… — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) January 29, 2026

По данным ЦАХАЛ, за время войны в Газу было доставлено 112 000 грузовиков с гуманитарной помощью, включая 1 700 000 тонн продовольствия. За это время 600 000 детей получили прививку от полиомиелита.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа от переохлаждения скончались 10 детей.