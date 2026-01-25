РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:21, 25 Январь 2026 | GMT +5

    В секторе Газа от переохлаждения скончались 10 детей

    С начала зимнего периода в секторе Газа от переохлаждения умерли 10 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Сектор Газа
    Фото: Anadolu Ajansı

    Согласно представленным данным, последним случаем стала смерть трехмесячного ребенка Али Абу Зура, который скончался в больнице «Шахидов Аль-Аксы» из-за сильного холода.

    Как отмечается, сотни тысяч жителей сектора Газа продолжают жить в самодельных палатках на фоне ограниченного доступа к гуманитарной помощи и топливу. Сильные дожди и штормовая погода привели к тому, что многие временные укрытия оказались непригодны для проживания, особенно тяжело холод переносят маленькие дети.

    Несмотря на вступление в силу соглашения о прекращении огня 10 октября, существенного улучшения гуманитарной ситуации в регионе, не наблюдается. Ограничения на ввоз продовольствия, медикаментов, топлива и материалов для обустройства жилья продолжают усугублять гуманитарный кризис.

    Теги:
    сектор Газа Дети Палестино-израильский конфликт Мировые новости
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
