В секторе Газа от переохлаждения скончались 10 детей

Согласно представленным данным, последним случаем стала смерть трехмесячного ребенка Али Абу Зура, который скончался в больнице «Шахидов Аль-Аксы» из-за сильного холода.

Как отмечается, сотни тысяч жителей сектора Газа продолжают жить в самодельных палатках на фоне ограниченного доступа к гуманитарной помощи и топливу. Сильные дожди и штормовая погода привели к тому, что многие временные укрытия оказались непригодны для проживания, особенно тяжело холод переносят маленькие дети.

Несмотря на вступление в силу соглашения о прекращении огня 10 октября, существенного улучшения гуманитарной ситуации в регионе, не наблюдается. Ограничения на ввоз продовольствия, медикаментов, топлива и материалов для обустройства жилья продолжают усугублять гуманитарный кризис.