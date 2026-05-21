Израиль начал депортацию задержанных участников флотилии Global Sumud

Освобождение активистов проходит на фоне международной критики действий израильских властей после перехвата гуманитарной флотилии у сектора Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Израиль начал депортацию участников флотилии Global Sumud, задержанных после перехвата судов израильскими военно-морскими силами в международных водах, сообщает The Times of Israel.

По данным правозащитной организации Adalah, большинство из 430 иностранных активистов были освобождены и направлены в аэропорт Рамон вблизи израильского города Эйлат для последующей высылки из страны в Турцию.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара организует специальные чартерные рейсы для возвращения турецких граждан и участников акции из третьих стран.

По данным турецких СМИ, среди задержанных находились 78 граждан Турции. Ранее МИД Испании заявил, что 44 испанских активиста будут депортированы через Турцию.

Вместе с тем, организация Adalah сообщила, что в суде Ашкелона продолжается рассмотрение дела одной из участниц флотилии — Зоар Регев, имеющей израильское гражданство. По данным организации, ей предъявлены обвинения в «незаконном въезде в Израиль», «незаконном пребывании» и попытке прорвать блокаду Газы.

Правозащитники назвали обвинения «абсурдными», заявив, что активистка была доставлена в Израиль против своей воли после задержания в международных водах.

Во вторник гуманитарная флотилия «Глобальный Сумуд» сообщила, что все 50 судов в ее конвое были захвачены Израилем после нападений в международных водах.

Дополнительный резонанс вызвали опубликованные министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видеозаписи, на которых задержанные активисты стоят на коленях со связанными руками.

Глава ведомства опубликовал в своих соцсетях видеоролик с задержанными во время визита в порт Ашдода, в котором запечатлел публичные унижения задержанных.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



May 20, 2026

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал коллегу-министра, обвинив Бен-Гвира в нанесении вреда государству.

— Вы сознательно причинили вред нашему государству этим позорным поступком — и это не в первый раз, — сообщается в заявлении Саара. — Вы свели на нет огромные, профессиональные и успешные усилия, предпринятые многими людьми — от солдат ЦАХАЛ до сотрудников Министерства иностранных дел и многих других.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна имеет полное право препятствовать проникновению провокационных флотилий, однако поведение министра Бен-Гвира «не соответствует ценностям и нормам Израиля».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

«Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — May 20, 2026

За инцидентом последовала негативная реакция руководства Евросоюза и стран-членов блока. Кроме того, Франция, Канада, Испания, Португалия и Нидерланды вызвали израильских дипломатов для разъяснений.

Флотилия, на борту которой находились 428 человек из 44 стран, отплыла в прошлый четверг из турецкого района Мармарис в новой попытке прорвать израильскую блокаду сектора Газа, введенную с 2007 года.

Ранее 10 стран осудили действия Израиля против гуманитарной флотилии у Газы.