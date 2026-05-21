KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Израиль начал депортацию задержанных участников флотилии Global Sumud

    Освобождение активистов проходит на фоне международной критики действий израильских властей после перехвата гуманитарной флотилии у сектора Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Израиль начал депортацию задержанных участников флотилии Global Sumud
    Фото: x.com/gbsumudflotilla

    Израиль начал депортацию участников флотилии Global Sumud, задержанных после перехвата судов израильскими военно-морскими силами в международных водах, сообщает The Times of Israel.

    По данным правозащитной организации Adalah, большинство из 430 иностранных активистов были освобождены и направлены в аэропорт Рамон вблизи израильского города Эйлат для последующей высылки из страны в Турцию.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара организует специальные чартерные рейсы для возвращения турецких граждан и участников акции из третьих стран.

    По данным турецких СМИ, среди задержанных находились 78 граждан Турции. Ранее МИД Испании заявил, что 44 испанских активиста будут депортированы через Турцию.

    Вместе с тем, организация Adalah сообщила, что в суде Ашкелона продолжается рассмотрение дела одной из участниц флотилии — Зоар Регев, имеющей израильское гражданство. По данным организации, ей предъявлены обвинения в «незаконном въезде в Израиль», «незаконном пребывании» и попытке прорвать блокаду Газы.

    Правозащитники назвали обвинения «абсурдными», заявив, что активистка была доставлена в Израиль против своей воли после задержания в международных водах.

    Во вторник гуманитарная флотилия «Глобальный Сумуд» сообщила, что все 50 судов в ее конвое были захвачены Израилем после нападений в международных водах.

    Дополнительный резонанс вызвали опубликованные министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видеозаписи, на которых задержанные активисты стоят на коленях со связанными руками.

    Глава ведомства опубликовал в своих соцсетях видеоролик с задержанными во время визита в порт Ашдода, в котором запечатлел публичные унижения задержанных.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал коллегу-министра, обвинив Бен-Гвира в нанесении вреда государству.

    — Вы сознательно причинили вред нашему государству этим позорным поступком — и это не в первый раз, — сообщается в заявлении Саара. — Вы свели на нет огромные, профессиональные и успешные усилия, предпринятые многими людьми — от солдат ЦАХАЛ до сотрудников Министерства иностранных дел и многих других.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна имеет полное право препятствовать проникновению провокационных флотилий, однако поведение министра Бен-Гвира «не соответствует ценностям и нормам Израиля».

    За инцидентом последовала негативная реакция руководства Евросоюза и стран-членов блока. Кроме того, Франция, Канада, Испания, Португалия и Нидерланды вызвали израильских дипломатов для разъяснений.

    Флотилия, на борту которой находились 428 человек из 44 стран, отплыла в прошлый четверг из турецкого района Мармарис в новой попытке прорвать израильскую блокаду сектора Газа, введенную с 2007 года.

    Ранее 10 стран осудили действия Израиля против гуманитарной флотилии у Газы.

    В мире Израиль сектор Газа
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор