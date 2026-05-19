Десять стран осудили действия Израиля против гуманитарной флотилии у Газы

Главы МИД Иордании и еще девяти стран назвали задержание участников гуманитарной флотилии нарушением международного права, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Аммане.

Министры иностранных дел Иордании, Индонезии, Испании, Пакистана, Бразилии, Бангладеш, Турции, Колумбии, Ливии и Мальдив осудили действия Израиля против гуманитарной флотилии Global Sumud, направлявшейся в сектор Газа.

Совместное заявление распространило во вторник министерство иностранных дел Иордании.

pic.twitter.com/5CClo45mvg — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 19, 2026

В документе говорится, что нападения на гражданские суда и задержание активистов являются «вопиющим нарушением международного права и международного гуманитарного права». Министры также выразили обеспокоенность безопасностью участников флотилии и призвали к немедленному освобождению всех задержанных.

Стороны подчеркнули, что атаки на гуманитарные инициативы свидетельствуют о продолжающемся пренебрежении свободой судоходства и международными нормами. Авторы заявления призвали международное сообщество обеспечить защиту гуманитарных миссий, положить конец безнаказанности и привлечь виновных к ответственности.

Во вторник организаторы флотилии заявили, что израильские силы перехватили 41 их судно в восточной части Средиземного моря, при этом 10 судов все еще следуют в сторону сектора. При этом ближайшее к сектору Газа судно Sirius находится от него в 145 морских милях.

Накануне министерство иностранных дел Израиля заявило, что «не допустит никакого нарушения законной военно-морской блокады Газы», ​​и призвало флотилию «немедленно развернуться». Ведомство назвало акцию провокацией.

Once again, a provocation for the sake of provocation: another so-called «humanitarian aid flotilla» with no humanitarian aid. This time, two violent Turkish groups — Mavi Marmara and IHH, the latter designated as a terrorist organization — are part of the provocation.



Армия обороны Израиля заявила, что к вечеру понедельника израильские военно-морские силы перехватили по меньшей мере 39 лодок, задержав около 300 активистов, которых, как ожидается, доставят в порт Ашдода и депортируют.

Напомним, в четверг корабли флотилии Global Sumud Flotilla вновь вышли в море из южной Турции после того, как предыдущие попытки прорыва к побережью анклава были сорваны Израилем. Последняя такая попытка произошла в конце апреля, в ходе которой ВМС Израиля перехватили судна участников акции в международных водах.