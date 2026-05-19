    Десять стран осудили действия Израиля против гуманитарной флотилии у Газы

    Главы МИД Иордании и еще девяти стран назвали задержание участников гуманитарной флотилии нарушением международного права, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Аммане. 

    Министры иностранных дел Иордании, Индонезии, Испании, Пакистана, Бразилии, Бангладеш, Турции, Колумбии, Ливии и Мальдив осудили действия Израиля против гуманитарной флотилии Global Sumud, направлявшейся в сектор Газа.

    Совместное заявление распространило во вторник министерство иностранных дел Иордании.

    В документе говорится, что нападения на гражданские суда и задержание активистов являются «вопиющим нарушением международного права и международного гуманитарного права». Министры также выразили обеспокоенность безопасностью участников флотилии и призвали к немедленному освобождению всех задержанных.

    Стороны подчеркнули, что атаки на гуманитарные инициативы свидетельствуют о продолжающемся пренебрежении свободой судоходства и международными нормами. Авторы заявления призвали международное сообщество обеспечить защиту гуманитарных миссий, положить конец безнаказанности и привлечь виновных к ответственности.

    Во вторник организаторы флотилии заявили, что израильские силы перехватили 41 их судно в восточной части Средиземного моря, при этом 10 судов все еще следуют в сторону сектора. При этом ближайшее к сектору Газа судно Sirius находится от него в 145 морских милях.

    Накануне министерство иностранных дел Израиля заявило, что «не допустит никакого нарушения законной военно-морской блокады Газы», ​​и призвало флотилию «немедленно развернуться». Ведомство назвало акцию провокацией.

    Армия обороны Израиля заявила, что к вечеру понедельника израильские военно-морские силы перехватили по меньшей мере 39 лодок, задержав около 300 активистов, которых, как ожидается, доставят в порт Ашдода и депортируют.

    Напомним, в четверг корабли флотилии Global Sumud Flotilla вновь вышли в море из южной Турции после того, как предыдущие попытки прорыва к побережью анклава были сорваны Израилем. Последняя такая попытка произошла в конце апреля, в ходе которой ВМС Израиля перехватили судна участников акции в международных водах.

    Арсен Утешев
    Автор