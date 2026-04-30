Израиль задержал ряд судов из флотилии с гумпомощью для Газы

Военно-морские силы Израиля задержали несколько судов из флотилии группы Global Sumud Flotilla с гумпомощью для сектора Газа. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила в соцсети X Global Sumud Flotilla.

Часть из них будет отбуксирована в порт Ашдод в Израиле, добавили там. «В настоящее время израильские вооруженные силы осуществляют морскую блокаду Газы», — говорится далее в сообщении.

«Связь с катерами нарушена, был отправлен сигнал бедствия (SOS)», — указали в организации.

Ранее, 26 апреля, десятки судов с активистами вышли из одного из портов Сицилии в направлении сектора Газа. По версии организации, речь шла о крупнейшей флотилии, которая когда-либо пыталась достичь анклава.

В августе 2025 года шведская экоактивистка Грета Тунберг подтвердила участие во «флотилии помощи». Тогда акция также была организована Global Sumud Flotilla. Как подчеркнула Тунберг, участники стремились доставить гуманитарную помощь в сектор Газа и «открыть гуманитарный коридор, чтобы затем ввозить больше помощи».