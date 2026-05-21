Видео с задержанными активистами вызвало резкую реакцию ЕС

Публикация видео с задержанными участниками «Глобальной флотилии Сумуд» вызвала резкую реакцию Евросоюза и ряда западных стран, которые призвали обеспечить достойное обращение с активистами и соблюдать международное право, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

На кадрах запечатлены задержанные участники «Глобальной флотилии Сумуд», стоящие на коленях со связанными руками и опущенными головами.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир размахивает израильским флагом и заявляет: «Мы здесь хозяева».

Многие израильские официальные лица, включая членов правительства, уже назвали такое поведение неприемлемым и противоречащим ценностям государства.

Учитывая, что среди задержанных много граждан ЕС, последовала негативная реакция руководства Евросоюза и стран-членов блока.

— С каждым задержанным необходимо обращаться безопасно, с достоинством и в соответствии с международным правом. Мы призываем правительство Израиля обеспечить защиту и достойное обращение с этими активистами, включая нескольких граждан ЕС. Мы призываем к скорейшему освобождению всех задержанных, — говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

Помимо ЕС, обеспокоенность в связи с опубликованным видео выразили США, Великобритания, Канада и Австралия. Ряд посольств вызвали израильских дипломатов для дачи объяснений.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид также не потерпит подобного отношения со своими гражданами.

— В сентябре я объявил о запрете на въезд на национальную территорию этого члена правительства Израиля. Теперь мы будем продвигать в Брюсселе срочное повышение этих санкций до общеевропейского уровня, — отметил испанский премьер.

Ранее Израиль перехватил все суда флотилии, направлявшейся в Газу с гумпомощью.