Израиль и Ливан начали новый раунд переговоров в Вашингтоне

США продолжают посреднические усилия по снижению напряженности между Израилем и Ливаном на фоне сохраняющихся боевых действий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Вашингтоне во вторник стартовал четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США.

Встреча проходит в Государственном департаменте США и продлится два дня. В переговорах участвуют представители Израиля и Ливана. Обе страны формально остаются в состоянии войны с 1948 года.

Israeli and Lebanese officials are meeting in Washington DC for a fourth round of talks. @Mike_Wagenheim



Israel's delegation is led by Ambassador Yechiel Leiter and includes Deputy National Security Adviser Yossi Draznin, IDF Planning Directorate official Amichai Levin, and… pic.twitter.com/a1S67I45w6 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 2, 2026

Ливанское национальное информационное агентство NNA сообщило, что делегации прибыли в Вашингтон и уже приступили к обсуждениям. Детали повестки переговоров пока не раскрываются.

Новый раунд консультаций начался после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он получил от Израиля и «Хезболлы» заверения относительно деэскалации ситуации.

Переговоры проходят на фоне продолжающихся израильских военных операций на территории Ливана. В Бейруте считают, что действия Израиля нарушают режим прекращения огня, который вступил в силу 17 апреля при посредничестве США. Позже он был продлен до начала июля.

Накануне Дональд Трамп заявил, что после его телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильские силы не будут проводить операцию против Бейрута.

Ранее Иран сообщил о приостановке контактов с США через посредников из-за ситуации в Ливане.

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