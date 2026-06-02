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    Израиль и Ливан начали новый раунд переговоров в Вашингтоне

    США продолжают посреднические усилия по снижению напряженности между Израилем и Ливаном на фоне сохраняющихся боевых действий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль и Ливан начали новый раунд переговоров в Вашингтоне
    Фото: x.com / @AmichaiStein1

    В Вашингтоне во вторник стартовал четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США.

    Встреча проходит в Государственном департаменте США и продлится два дня. В переговорах участвуют представители Израиля и Ливана. Обе страны формально остаются в состоянии войны с 1948 года.

    Ливанское национальное информационное агентство NNA сообщило, что делегации прибыли в Вашингтон и уже приступили к обсуждениям. Детали повестки переговоров пока не раскрываются.

    Новый раунд консультаций начался после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он получил от Израиля и «Хезболлы» заверения относительно деэскалации ситуации.

    Переговоры проходят на фоне продолжающихся израильских военных операций на территории Ливана. В Бейруте считают, что действия Израиля нарушают режим прекращения огня, который вступил в силу 17 апреля при посредничестве США. Позже он был продлен до начала июля.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что после его телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильские силы не будут проводить операцию против Бейрута.

    Ранее Иран сообщил о приостановке контактов с США через посредников из-за ситуации в Ливане.

    Читайте также: Третий раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном состоялся в Вашингтоне.

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    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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