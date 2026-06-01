Трамп заявил о договоренности Израиля и «Хезболлы» прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень продуктивный разговор» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в Ливане, передает Kazinform.

По словам американского лидера, по итогам переговоров стало известно, что в Бейрут не будут направляться войска, а подразделения, которые уже находились в пути, возвращены обратно.

Также Трамп сообщил, что через высокопоставленных представителей провел переговоры с движением «Хезболла». По его словам, стороны согласились прекратить огонь.

— Израиль не будет нападать на них, и они не будут атаковать Израиль, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил контакты с США через посредников из-за ситуации в Ливане. Тегеран увязывает перспективы диалога с Вашингтоном с прекращением израильских операций в Ливане и выполнением условий перемирия.