Иран приостановил контакты с США через посредников из-за ситуации в Ливане

Тегеран увязывает перспективы диалога с Вашингтоном с прекращением израильских операций в Ливане и выполнением условий перемирия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Иранская переговорная группа приостанавливает обмен сообщениями с США через посредников на фоне продолжающихся израильских ударов по Ливану. Об этом сообщило агентство Tasnim в понедельник со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, в Тегеране считают, что режим прекращения огня распространяется на все направления, включая Ливан. В связи с этим продолжающиеся израильские операции рассматриваются как нарушение достигнутых договоренностей.

Также утверждается, что Иран и его союзные силы, входящие в так называемую «ось сопротивления», рассматривают возможность дальнейшего усиления давления на Израиль и его союзников, включая полное перекрытие Ормузского пролива и активизацию других направлений, в том числе в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

— Нарушение на одном фронте — это нарушение режима прекращения огня на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения», — заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире X, имея в виду израильские операции в Ливане.

В сообщении иранского агентства подчеркивается, что возобновление диалога возможно только после прекращения боевых действий в секторе Газа и Ливане, а также полного вывода израильских сил с территорий, которые Иран считает оккупированными в Ливане.

При этом утверждается, что до выполнения этих условий и учета позиции Ирана и его союзников в регионе диалог возобновлен не будет.

Ранее мы сообщали, что США и Иран вновь обменялись ударами на фоне переговоров.