США и Иран вновь обменялись ударами на фоне переговоров

Обмен ударами между США и Ираном продолжается, несмотря на действующий режим прекращения огня и дипломатические усилия по достижению соглашения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Иран заявил в понедельник о нанесении удара по американской авиабазе в ответ на удары США по военным объектам на юге страны и в районе Ормузского пролива.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в выходные американские силы атаковали иранские системы ПВО, пункт управления беспилотниками и два дрона, которые, по версии Вашингтона, представляли угрозу для судоходства.

Last night at 11 p.m. ET, U.S. forces successfully intercepted two Iranian ballistic missiles targeting American forces based in Kuwait. These missiles were immediately defeated and no American personnel were harmed.



U.S. Central Command remains vigilant and will continue to… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 1, 2026

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что целью ответной операции стала авиабаза, использовавшаяся американскими военными для нанесения ударов по объектам на территории Ирана. При этом конкретное место удара не уточняется

Со своей стороны власти Кувейта заявили об атаках с использованием ракет и беспилотников со стороны Ирана и привели в готовность системы противовоздушной обороны.

Kuwait activated its air defences after what its foreign ministry later described as a ‘heinous Iranian attack’. Iran says it targeted a US base in retaliation for being used, according to Tehran, to launch recent attacks on Iran. pic.twitter.com/uqGz09owQC — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 1, 2026

По данным Центрального командования ВС США, американские военные перехватили две иранские баллистические ракеты, нацеленные на силы США в Кувейте. В Вашингтоне утверждают, что пострадавших среди военнослужащих нет.

Министерство иностранных дел Кувейта осудило действия Ирана, назвав их опасной эскалацией и нарушением международного права. В ведомстве подчеркнули право государства принимать необходимые меры для защиты своей безопасности и территории.

В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о праве Тегерана наносить ответные удары по региональным базам и объектам, используемым для совершения нападений на него.

— Государства обязаны по закону не допускать использования своей территории или активов для вторжения в другие страны, — заявил Багаи.

The #EU’s statement blaming Iran for exercising its right to self-defense against U.S. aggression launched from bases in neighboring countries is a masterclass in selective moral outrage; it is hypocritical and reckless.



The EU (@eu_eeas) must remain faithful to the rule of law… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 1, 2026

Одновременно с этим Иран и США продолжают обмениваться заявлениями по поводу переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран заинтересован в достижении соглашения, а Эсмаил Багаи обвинил Вашингтон в противоречивых сигналах и постоянно меняющихся требованиях. По его словам, подобный подход затягивает переговорный процесс.

Тем временем остается напряженной ситуация вокруг Ормузского пролива. По данным иранских СМИ, за последние сутки через пролив прошли 15 судов, включая четыре нефтяных танкера, после получения соответствующих разрешений и координации со стороны ВМС КСИР.

Ранее главы Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации предупредили о рисках конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.