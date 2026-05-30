Конфликт на Ближнем Востоке несет риски для мировой экономики — МЭА, МВФ, Всемирный банк и ВТО

Главы Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации предупредили о рисках конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики, энергетической безопасности и торговли, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным МВФ, руководители четырех международных организаций провели встречу в рамках группы высокого уровня по координации, созданной для усиления реагирования на последствия продолжающегося конфликта.

В совместном заявлении отмечается, что конфликт оказывает значительное и неравномерное влияние на энергоснабжение, продовольственную безопасность и экономическую активность в разных странах и регионах.

— Несмотря на то, что мировая экономика продолжает демонстрировать устойчивость, последствия конфликта непропорционально сильно сказываются на наиболее уязвимых странах в виде более высоких цен на топливо и удобрения, растущей неопределенности, а также рисков для занятости и источников средств к существованию, — говорится в документе.

Особую обеспокоенность вызывает рост цен на удобрения, поскольку многие страны вступают в сезон посева. В заявлении также говорится, что из-за сокращения поставок через Ормузский пролив мировые запасы нефти снижаются высокими темпами.

По оценке международных организаций, если движение судов не вернется к нормальному режиму, в преддверии пикового летнего спроса на нефть в Северном полушарии мировые запасы продолжат быстро сокращаться. Это может усилить риски для топливной безопасности, рыночных условий и экономической устойчивости.

Участники встречи также подчеркнули важность мониторинга цепочек поставок удобрений, ситуации на энергетических рынках и экономических последствий конфликта.

В заявлении отмечается, что МЭА, МВФ, Всемирный банк и ВТО продолжат координировать усилия для поддержки наиболее пострадавших стран и обеспечения глобальной экономической стабильности.

Ранее сообщалось о том, что Иран ведет переговоры с Оманом по новому механизму в Ормузском проливе.