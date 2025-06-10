Израиль депортирует Грету Тунберг и других активистов, задержанных на пути в Газу

Израиль приступил к депортации шведской экоактивистки Греты Тунберг и еще 11 правозащитников, задержанных накануне в международных водах на борту судна Madleen, направлявшегося с гуманитарным грузом в сектор Газа. По данным МИД Израиля, все они были доставлены в аэропорт Бен-Гурион, откуда в ближайшие часы должны вылететь в свои страны.

— Пассажиры «яхты-селфи» прибыли в аэропорт для выезда из Израиля, — говорится в официальном заявлении израильского внешнеполитического ведомства. — Те, кто откажется подписать документы о депортации, будут переданы судебным властям в соответствии с израильским законодательством.

Судно было перехвачено ВМС Израиля в понедельник примерно в 185 км к западу от побережья сектора Газа и отбуксировано в порт Ашдода. Организаторы рейса, международная коалиция Freedom Flotilla, утверждают, что на борту находились журналисты, врачи, правозащитники и представители гражданского общества из нескольких стран, включая Францию, Испанию, Швецию и США.

Шесть граждан Франции, включая двух журналистов — Омара Файяда из телеканала Al Jazeera и Яниса Мхамди из французского медиа Blast — также оказались среди задержанных. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон призвал немедленно вернуть их на родину. «Репортеры без границ» осудили действия Израиля, назвав задержание журналистов нарушением свободы прессы.

СМИ коалиции опубликовали видеозапись с борта Madleen, на которой видно, как израильские военные поднимаются на судно. Один из активистов заявил, что никто не пострадал при захвате. Израильская правозащитная организация Adalah подтвердила, что оказывает задержанным юридическую поддержку и ожидает их этапирования в изолятор временного содержания.

BREAKING: Press statement by Gaza Freedom Flotilla:



"We have just received confirmation that all 12 volunteers from the ‘Madleen’ are currently at Ashdod Port. They are being processed and transferred into the custody of Israeli authorities. They are expected to be moved to the… pic.twitter.com/psXuv2iISW — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 10, 2025

МИД Турции назвал действия Израиля «гнусной атакой», а МИД Ирана охарактеризовал перехват как «акт морского пиратства». Напомним, в мае другое судно Freedom Flotilla под названием Conscience получило повреждения у берегов Мальты при подозрительных обстоятельствах. Активисты подозревают, что это была атака израильского беспилотника.

На фоне гуманитарного кризиса в Газе участники миссии заявили, что целью их рейса было привлечь внимание международного сообщества к блокаде, которая, по оценкам ООН, поставила все население анклава на грань голода.

Одновременно в понедельник в Тунисе стартовала наземная колонна автобусов и частных автомобилей, которая отправилась в сектор Газа из столицы Туниса, стремясь «прорвать блокаду» палестинской территории. Организаторы заявили, что они не везут помощь в Газу, а скорее намереваются совершить «символический акт».

Ранее сообщалось, что Израиль подтвердил гибель лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара.