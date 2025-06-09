Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, которое шло в Газу

На борту находится экоактивистка Грета Тунберг. Израильские власти назвали судно «селфи-яхтой».

— «Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны. В то время как Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности, и которая включала в себя менее одного грузовика гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе, — заявили в МИД.

В ведомстве пообещали передать «незначительное количество гуманитарной помощи» с судна активистов в Газу по гуманитарным каналам.

— Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, не включающие в себя селфи в инстаграме, — добавили в МИД.

Организация также выложила фото, на котором люди в спасательных жилетах сидят с поднятыми руками.

- Связь с Madleen потеряна, — сообщила ранее в телеграме «Флотилия свободы».

Напомним, в воскресенье министр обороны Израиля пригрозил «принять все необходимые меры», чтобы не пустить судно с Гретой Тунберг в сектор Газа.