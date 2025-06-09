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    22:30, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль обещает не пустить судно с Гретой Тунберг в сектор Газа

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не допустить прибытия к берегам палестинской территории судна «Мадлин» со шведской экоактивисткой на борту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

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    Фото: кадр из видео

    Исраэль Кац заявил в воскресенье, что Израиль не позволит никому прорвать морскую блокаду палестинской территории, которая, по его словам, направлена на то, чтобы помешать ХАМАС ввозить оружие.

    В своем сообщении на платформе X Кац объявил, что дал указание израильским силам обороны «принять меры, чтобы не допустить флотилию ненависти «Мадлин», на борту которого находятся 12 пропалестинских активистов, в том числе экозащитница Грета Тунберг, к побережью полосы: «Вам следует повернуть назад — потому что вы не достигнете Газы».

    Судно, которым управляет коалиция «Флотилия свободы», отплыло из Сицилии в минувшее воскресенье с целью прорвать морскую блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь, а также привлечь внимание общественности к растущему гуманитарному кризису в палестинском анклаве.

    Активисты заявили, что планируют достичь территориальных вод Газы уже в воскресенье.

    Среди прочих на борту судна находится Рима Хассан, французский депутат Европарламента палестинского происхождения. Ей запрещен въезд в Израиль из-за несогласия с политикой еврейского государства в отношении палестинцев.

    На борту также находится звезда «Игры престолов» Лиам Каннингем.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Гуманитарная помощь Мировые новости Израиль
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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