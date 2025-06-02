Грета Тунберг присоединилась к судну с гуманитарной помощью для палестинцев

Парусная лодка «Madleen», которой управляет группа активистов Freedom Flotilla Coalition, отправилась в путь из сицилийского порта Катания на юге Италии.

Активисты заявили на пресс-конференции перед отплытием, что попытаются достичь берегов сектора Газа, чтобы доставить туда гуманитарную помощь и повысить «международную осведомленность» о продолжающемся гуманитарном кризисе.

— Мы делаем это, потому что, несмотря ни на какие шансы, мы должны продолжать пытаться. Потому что в тот момент, когда мы перестаем пытаться, мы теряем свою человечность. И как бы ни была опасна эта миссия, она даже близко не так опасна, как молчание всего мира перед лицом транслируемого в прямом эфире геноцида, — сообщила Грета Тунберг, разрыдавшись во время своей речи.

Агентства ООН и основные гуманитарные организации заявляют, что израильские ограничения крайне затрудняют доставку помощи примерно 2 млн палестинцев в секторе Газа.

Среди тех, кто присоединился к команде «Madleen», есть актер «Игры престолов» Лиам Каннингем и Рима Хассан, французский член Европейского парламента палестинского происхождения. Ей запретили въезд в Израиль из-за ее активного противодействия израильскому нападению на Газу.

Активисты рассчитывают, что им понадобится семь дней, чтобы добраться до места назначения, если их не остановят.

Тунберг, которая стала всемирно известной активисткой по защите климата после организации массовых подростковых протестов в своей родной Швеции, должна была подняться на борт предыдущего корабля «Freedom Flotilla» в прошлом месяце.

Попытка добраться до Газы по морю в начале мая провалилась после того, как другое судно группы «Conscience» подверглось атаке двух предполагаемых беспилотников во время плавания в международных водах у побережья Мальты.

Группа обвинила Израиль в нападении, в результате которого была повреждена передняя часть судна, в ходе последнего противостояния из-за попыток отправить помощь на палестинскую территорию, опустошенную почти 19 месяцами войны и гибелью более 52 тысяч палестинцев, согласно данным Министерства здравоохранения Газы.

Ранее сообщалось, что в Колорадо произошло нападение на произраильских демонстрантов, 8 человек пострадало.