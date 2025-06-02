В Колорадо напали на произраильских демонстрантов: 8 пострадавших

Чиновники заявили, что изучают показания очевидцев, согласно которым нападавший переоделся в одежду рабочего, чтобы смешаться с толпой и перед нападением кричал, размахивая стеклянной бутылкой с воспламеняющейся жидкостью.

Нападавший был задержан на месте преступления, им оказался 45-летний Мохамед Сабри Солиман, гражданин Египта, который проживал в округе Эль-Пасо. Власти полагают, что задержанный действовал в одиночку, ранее нарушений перед законом не имел.

Ведется расследование, нападение расценивается как акт терроризма, в результате которого восемь человек получили ожоги в возрасте от 67 до 88 лет, состояние которых по данным властей оценивается как критическое.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, были застрелены возле столичного еврейского музея. Нападавший кричал «Свободу Палестине» во время задержания.