В Колорадо напали на произраильских демонстрантов: 8 пострадавших
Мужчина кричал «Освободите Палестину» во время нападения на участников марша по освобождению израильских заложников в городе Боулдер штата Колорадо, в результате которого восемь человек пострадало,передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Чиновники заявили, что изучают показания очевидцев, согласно которым нападавший переоделся в одежду рабочего, чтобы смешаться с толпой и перед нападением кричал, размахивая стеклянной бутылкой с воспламеняющейся жидкостью.
Нападавший был задержан на месте преступления, им оказался 45-летний Мохамед Сабри Солиман, гражданин Египта, который проживал в округе Эль-Пасо. Власти полагают, что задержанный действовал в одиночку, ранее нарушений перед законом не имел.
Ведется расследование, нападение расценивается как акт терроризма, в результате которого восемь человек получили ожоги в возрасте от 67 до 88 лет, состояние которых по данным властей оценивается как критическое.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, были застрелены возле столичного еврейского музея. Нападавший кричал «Свободу Палестине» во время задержания.