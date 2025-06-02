РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:31, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Колорадо напали на произраильских демонстрантов: 8 пострадавших

    Мужчина кричал «Освободите Палестину» во время нападения на участников марша по освобождению израильских заложников в городе Боулдер штата Колорадо, в результате которого восемь человек пострадало,передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    8 человек пострадали в результате нападения на произраильских демонстрантов в Колорадо
    Фото: Colorado Sun via ZUMA Press Wire

    Чиновники заявили, что изучают показания очевидцев, согласно которым нападавший переоделся в одежду рабочего, чтобы смешаться с толпой и перед нападением кричал, размахивая стеклянной бутылкой с воспламеняющейся жидкостью.

    Нападавший был задержан на месте преступления, им оказался 45-летний Мохамед Сабри Солиман, гражданин Египта, который проживал в округе Эль-Пасо. Власти полагают, что задержанный действовал в одиночку, ранее нарушений перед законом не имел.

    Ведется расследование, нападение расценивается как акт терроризма, в результате которого восемь человек получили ожоги в возрасте от 67 до 88 лет, состояние которых по данным властей оценивается как критическое.

    Ранее сообщалось, что двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, были застрелены возле столичного еврейского музея. Нападавший кричал «Свободу Палестине» во время задержания.

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают