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    08:05, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль подтвердил гибель лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара

    Власти Израиля окончательно подтвердили гибель лидера группировки ХАМАС Мохаммеда Синвара. Его тело было обнаружено в подземном командном пункте в секторе Газа, доставлено в Израиль и опознано, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    ЦАХАЛ
    Фото: ЦАХАЛ

    О ликвидации Синвара в результате авиаудара ЦАХАЛ сообщил ещё в конце мая.

    Мохаммед возглавлял ХАМАС с осени прошлого года после ликвидации предыдущего руководителя, его старшего брата Яхья Синвара.

    Отмечается, что в секторе Газа по меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы, открытой израильскими солдатами возле пункта распределения продовольственной помощи.

    Такие пункты открыты в Газе гуманитарным фондом, созданным при поддержке США. Израильские солдаты обеспечивают лишь охрану мест раздачи.

    В ЦАХАЛ подтвердили, что открывали огонь по подозрительным людям, которые пытались приблизиться к солдатам в то время, когда раздача помощи не производилась.

    Ранее сообщалось, что израильские военные поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло из Египта и направлялось в сектор Газа. На борту находится экоактивистка Грета Тунберг.

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости ХАМАС Израиль
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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