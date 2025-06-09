Израиль подтвердил гибель лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара

О ликвидации Синвара в результате авиаудара ЦАХАЛ сообщил ещё в конце мая.

Мохаммед возглавлял ХАМАС с осени прошлого года после ликвидации предыдущего руководителя, его старшего брата Яхья Синвара.

Отмечается, что в секторе Газа по меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы, открытой израильскими солдатами возле пункта распределения продовольственной помощи.

Такие пункты открыты в Газе гуманитарным фондом, созданным при поддержке США. Израильские солдаты обеспечивают лишь охрану мест раздачи.

В ЦАХАЛ подтвердили, что открывали огонь по подозрительным людям, которые пытались приблизиться к солдатам в то время, когда раздача помощи не производилась.

Ранее сообщалось, что израильские военные поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло из Египта и направлялось в сектор Газа. На борту находится экоактивистка Грета Тунберг.