Израиль подтвердил гибель лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара
Власти Израиля окончательно подтвердили гибель лидера группировки ХАМАС Мохаммеда Синвара. Его тело было обнаружено в подземном командном пункте в секторе Газа, доставлено в Израиль и опознано, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
О ликвидации Синвара в результате авиаудара ЦАХАЛ сообщил ещё в конце мая.
Мохаммед возглавлял ХАМАС с осени прошлого года после ликвидации предыдущего руководителя, его старшего брата Яхья Синвара.
Отмечается, что в секторе Газа по меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы, открытой израильскими солдатами возле пункта распределения продовольственной помощи.
Такие пункты открыты в Газе гуманитарным фондом, созданным при поддержке США. Израильские солдаты обеспечивают лишь охрану мест раздачи.
В ЦАХАЛ подтвердили, что открывали огонь по подозрительным людям, которые пытались приблизиться к солдатам в то время, когда раздача помощи не производилась.
Ранее сообщалось, что израильские военные поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло из Египта и направлялось в сектор Газа. На борту находится экоактивистка Грета Тунберг.