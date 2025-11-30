РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:48, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Израиль атаковал Южный Ливан беспилотником, снова нарушив перемирие

    Израиль вновь нарушил режим прекращения огня в Ливане, совершив атаку беспилотником на район Хадаса (Hadatha) на юге страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

    Фото: ИРНА

    Как пишет ИРНА, агрессия Израиля против Ливана началась 1 октября 2024 года. Спустя два месяца, в среду, 27 ноября 2024 года, при посредничестве США было подписано соглашение о прекращении огня. Однако Израиль постоянно нарушает его положения.

    Согласно условиям соглашения о прекращении огня, израильские военные должны были покинуть Южный Ливан в течение 60 дней. Тем не менее, вопреки нормам международного права, Израиль сохранил свое военное присутствие в пяти стратегических точках в этом регионе и не вывел оттуда свои силы.

    Ранее сообщалось, что в результате авиаудара израильских военных по южному пригороду Бейрута убит высокопоставленный член ливанской военизированной группировки «Хезболла». Это первая подобная атака после нескольких месяцев перемирия.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ИРНА.

    Мировые новости Израиль Ливан
    Гульжан Тасмаганбетова
