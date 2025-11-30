Израиль атаковал Южный Ливан беспилотником, снова нарушив перемирие

Как пишет ИРНА, агрессия Израиля против Ливана началась 1 октября 2024 года. Спустя два месяца, в среду, 27 ноября 2024 года, при посредничестве США было подписано соглашение о прекращении огня. Однако Израиль постоянно нарушает его положения.

Согласно условиям соглашения о прекращении огня, израильские военные должны были покинуть Южный Ливан в течение 60 дней. Тем не менее, вопреки нормам международного права, Израиль сохранил свое военное присутствие в пяти стратегических точках в этом регионе и не вывел оттуда свои силы.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара израильских военных по южному пригороду Бейрута убит высокопоставленный член ливанской военизированной группировки «Хезболла». Это первая подобная атака после нескольких месяцев перемирия.

