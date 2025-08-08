Изыскательские работы для АЭС в Казахстане займут свыше полутора лет

По его словам, инженерно-изыскательские работы на месте будущей АЭС призваны определить все ключевые параметры, включая сейсмическую активность региона.

— На сегодня в качестве территории для строительства определен Жамбылский район Алматинской области. В рамках работ будет отобрано три потенциальные площадки, на каждой из которых будут проведены комплексные инженерные изыскания. Одним из первых этапов станет бурение и отбор проб грунта, — пояснил он.

По его словам, в рамках изысканий будут детально изучены характеристики грунта, наличие подземных вод, уровень сейсмической активности, а также возможное присутствие активных и пассивных геологических разломов.

По итогам этих исследований будет сформирован набор исходных данных, который ляжет в основу проектно-сметной документации. Именно на этом этапе определяются основные технические параметры будущей АЭС.

Асет Махамбетов добавил, что полевые исследования займут не менее 12 месяцев и будут вестись круглогодично, после чего последует этап анализа и обработки полученных данных.

Отметим, что возле села Улкен в Алматинской области состоялся официальный старт работ по строительству первой в истории Казахстана атомной электростанции. В рамках церемонии были также запущены буровые работы с целью забора грунта. Капсула с образцами передана российской стороне для проведения исследований.