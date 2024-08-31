Из Туркестана в Астану отправился караван «Бірлік керуені»

В связи с Всемирными играми кочевников в Туркестанской области был организован проект «Бірлік керуені» — Туркестанский караван отправился в Астану, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Заместитель акима области Ертай Алтаев вручил торсык (флягу) мастеру спорта международного класса по теңге ілу Галымжану Изжанову и пожелал участникам Игр кочевников победы.

Фото: акимат Туркестанской области

— Караван, возглавляемый спортсменами из разных областей, будет брать воду из священных источников и колодцев, чтобы доставить ее в Астану. В связи с этим, для проведения процедуры забора воды выбран источник Кудыкханабулак внутри мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестане. Уверен, что спортсмены области, представляющие страну на этом турнире, покажут положительный результат, — сказал заместитель акима области.

Фото: акимат Туркестанской области

Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан». Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.