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    20:46, 30 Август 2024 | GMT +6

    Из Туркестана в Астану отправился караван «Бірлік керуені»

    Из Туркестана в Астану отправился караван «Бірлік керуені»
    Фото: акимат Туркестанской области

    В связи с Всемирными играми кочевников в Туркестанской области был организован проект «Бірлік керуені» — Туркестанский караван отправился в Астану, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    Заместитель акима области Ертай Алтаев вручил торсык (флягу) мастеру спорта международного класса по теңге ілу Галымжану Изжанову и пожелал участникам Игр кочевников победы.

    Из Туркестана в Астану отправился караван «Бірлік керуені»
    Фото: акимат Туркестанской области

    — Караван, возглавляемый спортсменами из разных областей, будет брать воду из священных источников и колодцев, чтобы доставить ее в Астану. В связи с этим, для проведения процедуры забора воды выбран источник Кудыкханабулак внутри мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестане. Уверен, что спортсмены области, представляющие страну на этом турнире, покажут положительный результат, — сказал заместитель акима области.

    Из Туркестана в Астану отправился караван «Бірлік керуені»
    Фото: акимат Туркестанской области

    Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

    Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан». Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

    В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Туркестанская область Регионы Казахстана Туркестан Астана
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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