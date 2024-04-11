Из пострадавших от паводков районов эвакуировано почти 100 тысяч казахстанцев
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, службы гражданской защиты эвакуировали более 97 тысяч человек, из них 32 тысячи детей, передает корреспондент агентства Kazinform.
На утро 11 апреля в пунктах временного размещения находятся 7 173 человека, из них 3 494 детей.
— Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано 8,8 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 1,4 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействовано более 27 тысяч человек и около трех тысяч единиц техники и 15 воздушных судов, — сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.
Он напомнил, что в восьми регионах Казахстана все еще действуют 33 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкой, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях и области Улытау.
Напомним, акмолинские спасатели начали эвакуацию населения из города Атбасара.
Из затопленного города Кульсары Атырауской области в безопасное место перевезены 34 998 жителей.
В Петропавловске эвакуировали жителей поселка Заречный.
Лишились всего, но не сломлены - корреспондент агентства Kazinform встретилась с пострадавшими от паводков в Костанайской области.