Из Бристольского музея в Великобритании похитили более 600 ценных экспонатов

Хищение было совершено еще в ночь на 25 сентября, грабители вынесли из хранилища в районе Камберленд-Бейсин в центральной части города военные реликвии, ювелирные изделия, окаменелости и фигурки из слоновой кости, бронзы и серебра из коллекции музея, посвященной Британской империи и Содружеству.

Среди похищенных предметов — военные значки и мужские булавки времен британской Ост-Индской компании, действовавшей в 1600–1873 гг.

Также ювелирные украшения — ожерелья, браслеты и кольца, резные фигурки и другие декоративные предметы, а кроме того — объекты, связанные с природой, например геологические образцы.

— Эти предметы, многие из которых были пожертвованиями, являются частью коллекции, которая позволяет понять сложный пласт британской истории. Мы надеемся, что общественность поможет нам привлечь виновных к ответственности, — сказал детектив-констебль Дэн Бурган из Полиции Эйвона и Сомерсета.

Он отметил, что полиция уже провела «значительные» проверки записей с камер видеонаблюдения, экспертизы улик и находится в постоянном контакте с потерпевшими.

— Эти артефакты были частью коллекции, которая документирует связи между Британией и странами, ранее входившими в состав Британской империи, с конца XVIII века до конца XX века, — сказал Филип Уокер, руководитель департамента культуры и креативных отраслей в городском совете Бристоля. — Коллекция имеет культурное значение для многих стран и предоставляет бесценные свидетельства и понимание жизни тех, кто был вовлечен в деятельность Британской империи и пострадал от нее, — объясняет Уокер.

Объясняя, почему общественности стало известно о краже только сейчас, представитель городского совета Бристоля сказал, что в силу масштабности кражи власти приняли решение дождаться окончания предварительных следственных действий.

Кроме того, сказал он, сотрудникам архива потребовалось время, чтобы проверить тысячи предметов, хранящихся в фондах музея, и установить, что именно пропало.

Напомним, что в октябре этого года крупнейший французский музей Лувр подвергся ограблению.