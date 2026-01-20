Итоги Курултая: улучшатся условия жизни 3,5 млн жителей приграничных территорий

Депутат отметил, что недавно совершил рабочие поездки в регионы и провел прямые встречи с избирателями.

— В ходе поездок мы убедились, что население высоко оценивает содержание и значимость масштабных и взвешенных инициатив, реализуемых по всей стране. Особенно в новых областях — Абай, Жетысу и Улытау — проводимая работа систематизирована, обрела четкую структуру и уже дает положительные результаты. Плоды этих преобразований видят простые граждане. Особый импульс реализации крупных проектов в новых регионах придало Ваше поручение, данное на заседании Национального курултая, о финансовой поддержке данных областей. В результате были выделены значительные средства. Так, для области Абай, от которой я избран депутатом, из республиканского бюджета на ближайшие три года предусмотрено 1 трлн 200 млрд тенге. Для нашего региона это беспрецедентный объем реальной и существенной финансовой поддержки, — сказал Нуртай Сабильянов.

Кроме того, в восточных регионах страны были отремонтированы автомобильные дороги республиканского значения Усть-Каменогорск — Аягоз — Талдыкорган, Калбатау — Майкапшагай, Семей — Усть-Каменогорск, что позволило значительно улучшить транспортное сообщение. В этой связи особую актуальность приобретает и ремонт республиканской автодороги Каркаралы — Аягоз — Бугаз. В случае ее полной реконструкции связь между восточными и центральными регионами страны существенно укрепится.

— Также в соответствии с Вашим предложением, озвученным на заседании Национального курултая в Бурабае, впервые в истории страны был подготовлен законопроект, направленный на развитие приграничных территорий. Это стратегический документ, способствующий укреплению территориальной целостности и экономической устойчивости государства. В случае принятия закона улучшатся условия жизни порядка 3,5 млн человек, проживающих в 65 приграничных районах, — дополнил депутат Мажилиса.

Отметим, что в Кызылорде с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит пятое заседание Национального курултая. В обсуждении принимают участие известные государственные и общественные деятели, представители политических партий, неправительственного сектора, бизнес-сообщества, экспертного сообщества и общественных советов регионов.

Ранее Государственный советник Ерлан Карин озвучил основные итоги курултая, прошедшего в Бурабае.

