История одной фотографии: алашординцы на съезде писателей Казахстана

Фотография, предположительно датируемая 1934 годом, хранится в архиве агентства. Чтобы восстановить имена людей, запечатленных на этом историческом снимке, редакция обратилась к историку, исследователю движения «Алаш», профессору Тынысбеку Коныратбаю. Внимательно изучив изображение, он сумел опознать нескольких человек

По словам профессора, в первом ряду слева направо запечатлены Габбас Тогжанов и Касым Тогызаков, также может быть и Жакан Сыздыков, Рахим Валиахметов. Во втором — Ильяс Жансугуров, Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин, Сабит Муканов, в третьем — Абдильда Тажибаев и Утебай Турманжанов.

— 1-ряд (слева на право) … … Ғаббас Тоғжанов, Қасым Тоғызақов…

2-ряд: … Ілияс Жанасүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Сәбит Мұқанов …

3-ряд (стоят): … … Әбділда Тәжібаев, Өтебай Тұрманжанов…- сказал профессор.

По архивным данным, этот снимок был сделан в 1934 году на пленуме Союза писателей Казахстана. Именно тогда, после роспуска Казахской ассоциации пролетарских писателей (КазАПП) на основании постановления партии от 1932 года, началось формирование нового Союза писателей на советской платформе. В Москве его возглавил Максим Горький, а в Казахстане — поэт Ильяс Жансугуров. Должность ответственного секретаря занял Алибек Конратбаев, зять известного алашординца Мир-Якуба Дулатова (Мыржакып Дулатов).

Фото из личного архива профессора Тынысбека Коныратбая

На этом снимке Конратбаев, по словам профессора, стоит в конце третьего ряда — за Беимбетом Майлиным.

Пленум, как отметил профессор Коныратбай, носил организационный и творческий характер. Возможно, тогда еще обсуждали творчество бывших деятелей Алаш, поскольку в 1934 году их официально не объявляли врагами народа.

Трагические судьбы на одном фото

Историк рассказал и о дальнейших судьбах литераторов, попавших в объектив этого исторического кадра. В 1937–1938 годах были репрессированы Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин и Ильяс Жансугуров. Из их окружения в живых остались Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Мухтар Ауэзов, Алмухан Абдикадиров, Таир Жароков, Жакан Сыздыков и Абдильда Тажибаев.

По словам профессора, Абат Алибаев, Алибек Конратбаев, Рахим Валиахметов и Рахимжан Жаманкулов также были репрессированы. Причем Алибаев, Конратбаев и Валиахметов расстреляны по обвинению в якобы шпионаже в пользу Германии и Японии. Профессор отметил, что на этих молодых писателей, только начинавших карьеру, доносы поступали от их же соратников.

Особое внимание историк уделил трагической истории Алибека Конратбаева. Выпускник КазГУ, он женился на единственной дочери Мир-Якуба Дулатова в 1935 году, когда тот находился под арестом. Вскоре Конратбаева репрессировали, как и его друзей — Абата Алибаева и Рахима Валиахметова.

Профессор Тынысбек Коныратбай рассказал, что показания против Алибека Конратбаева в годы репрессий давали многие его коллеги, включая известных писателей. Историк уточнил, что допросы проводились дважды — в 1938 и 1956 годах. Причем ко времени повторных следственных действий в 1956 году прежние признания уже были изменены. Некоторые из новых показаний впоследствии были опубликованы на страницах республиканской газеты, тогда как протоколы первых, оставались засекреченными и так и не были обнародованы.

Стоит отметить, что 12 декабря 1917 года на втором Всеказахском съезде, проходившем в Оренбурге, было провозглашено создание казахского национального правительства — Алаш Орды. Общей целью деятелей движения «Алаш» было достижение национальной независимости, модернизация казахского общества и адаптация народа к условиям современности.

О том, какой была армия Алаш Орды, можно прочитать в нашем материале по ссылке.

Как отмечал доктор исторических наук, профессор Виктор Козодой из Новосибирска, в историческом итоге именно идеи Алаш-Орды победили.

Также Kazinform рассказывал об одном из немногих сохранившихся исторических зданий в Кызылорде, где в 1925–1929 годах жили и работали деятели движения «Алаш». В те годы именно Кызылорда была столицей республики. К сожалению, многие дома того времени были утрачены, а на их месте выросли современные постройки.

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В архивах Kazinform были найдены ранее не публиковавшиеся фотографии легендарного полководца и Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.

Напомним, в этом году Международное информационное агентство Kazinform отметит свое 105-летие.