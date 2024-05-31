Белая тюрьма - одно из мест заключения Алихана Бокейханулы

В Кереку (ныне Павлодар) в конце ХІХ начале ХХ века была «Белая тюрьма», в которой отбывали наказание лучшие представители разных наций, в том числе Алихан Бокейханулы. Говорят, что тюрьму назвали так, потому что она осталась с царских времен, от «белых». Сейчас на месте этого старинного здания стоит 9-этажный жилой дом, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Белая тюрьма» располагалась на пересечении улиц Астанинской и Лермонтова в современном Павлодаре. Это место до 1919 года носило официальное название «8-й мещанский тупик», но в народе его называли «Тюремный переулок».

Вообще, в первые годы Советской власти в Павлодаре было две тюрьмы. Кроме «Белой тюрьмы», была создана тайная тюрьма органов государственной безопасности. Она была расположена там, где сейчас находится типография «Эхо» — улица 29 ноября, дом № 2. Эту улицу можно считать ровесницей города, потому, что здание, находящееся вблизи реки Иртыш, было построено в то время, когда строились первые форпосты и станицы.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

В книге «Улицы нашего города» краеведа Эрнеста Соколкина говорится, что павлодарский купец и промышленник Артемий Деров в 90-е годы ХІХ века велел снести стоявший там деревянный дом и построить на его месте двухэтажный дом из кирпича. Через год после смерти купца, в 1911 году, в этом доме было открыто русско-казахское училище. Первым директором были Абикей Сатбаев.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

В этом училище получали знания два великих казаха — Каныш Сатбаев и Жусупбек Аймауытов. В 1920 году училище закрылось, зданием стали владеть органы государственной безопасности.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Красные советские офицеры в течение около полувека делали здесь, что хотели, сотворили много ужасов. Знающие люди говорят, что от дома к реке Иртыш ведет подземный ход. Палачи органов безопасности через этот ход выбрасывали в реку тела застреленных людей…

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Если же говорить об истории «Белой тюрьмы», то в конце ХІХ века здесь проводили тренировки казачьи войска, устраивали торжественные шествия. Напротив здания располагались военная казарма барачного типа, оружейный склад, гауптвахта и дом военного начальника. Среди этих военных зданий располагалось двухэтажное кирпичное здание тюрьмы. Построено оно было примерно в 1880 году. До установления Советской власти в «Белой тюрьме» отбывали наказание не только преступники, но и политически неблагонадежные, народники, затем социал-демократы и большевики. После того, как красные установили власть в городе, эта тюрьма еще долгое время работала, здесь собирали противников режима Сталина. Только через 100 лет, в 1981 году, здание снесли, на его месте построили 9-этажный жилой дом.

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

По данным Э.Соколкина, до установления Советской власти в Павлодаре была только одна тюрьма, то есть «Белая тюрьма». Поэтому неудивительно, что в свое время лидер движения «Алаш» А. Бокейханулы отбывал наказание именно в этой тюрьме.

Письмо А. Бокейханулы, написанное А. М. Колюбакину 21 февраля 1906 года, сохранилось в военно-историческом архиве в Москве. В конце письма, зная, что его переписка тщательно контролируется, пишет следующее: «Если пожелаете написать письмо, то пишите: Павлодар. Медицинскому фельдшеру Аманбаю Чегирову, а внутри Алихану Нурмухамедовичу Букейханову. До встречи в Думе. 21.02.1906 г. Павлодар-Семипалатинская область, № 25. Газету вместе с моим письмом отправьте в Павлодар Нароконову».

А.Бокейханулы в конце писем, отправленных из Павлодарской тюрьмы, указывал точное время и «Павлодар. Тюрьма».

В отношении А.Бокейханулы в последние годы в СМИ много пишут о том, что до Советской власти лидер «Алаш» подвергался преследованиям царской власти, был сослан. До 1917 года его трижды арестовывали (в 1902, 1906, 1908 годах), заключали в тюрьму, а в 1909–1917 годах он был в ссылке в Самаре. Поэтому, думаю, что нет лучшего доказательства, что А.Бокейханулы был в «Белой тюрьме».

Фото: Мурат Аяган / Kazinform

Говорят, Аппак ишан, который открыл мечеть и медресе в Шаяне на юге страны и призывал народ к благочестию, тоже был заключен в эту тюрьму и умер в ней. В 1937–1938 годах многие казахи, подвергавшиеся репрессиям, также были узниками этой тюрьму. Здесь отбывал наказание и всемирно известный писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Известно, что воспоминания о Павлодарской тюрьме писатель оставил в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ».