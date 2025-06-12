Неизвестные ранее фотографии Момышулы проливают свет на его биографию

Бауыржан Момышулы — одна из самых ярких и значимых фигур в истории Казахстана XX века, герой Великой Отечественной войны, прославленный писатель и национальный символ мужества и чести. Несмотря на широко известный образ, многие аспекты его биографии до сих пор остаются слабо изученными. Часть его наследия осталась за пределами официальных хроник. Перед смертью он передал четыре записные книжки писателю Дмитрию Снегину — возможно, с мыслями, которые не хотел публиковать при жизни. Эти записи до сих пор не обнародованы в полной мере, и их изучение могло бы дать новое понимание личности полководца.

— На фотографиях видна мощная военная осанка, уверенная полуулыбка. Видно, что это человек, который знает себе цену — умный, твердый, сильный характером. Настоящий народный герой, — подчеркнула профессор КазНУ имени аль-Фараби Л. Ахметова комментируя архивные снимки.

Недооцененные страницы биографии: довоенный период и послевоенная служба

Историк Лайла Ахметова подчеркивает, что биография Момышулы далеко не исчерпывается только военными годами Великой Отечественной войны. Именно довоенный период — 1932–1934 годы, а также время службы в Дальневосточном военном округе с 1936 по 1941 год — остаются недостаточно изученными. В эти годы он служил под командованием маршала Блюхера, участвовал в боях на озере Хасан (1938), принимал участие в присоединении Бессарабии (1940), исполнял обязанности командира и начальника штаба в различных частях.

— Это направление требует внимания биографов. В январе 1941 года он был переведен в Среднеазиатский военный округ и работал старшим инструктором по вневойсковой подготовке в военкомате. Оттуда он был направлен в Панфиловскую дивизию, — рассказала Л. Ахметова.

Не менее слабо освещен послевоенный этап — до 1955 года, когда Момышулы был командиром девятой гвардейской стрелковой дивизии, затем преподавал в Военной академии. Архивные материалы по этим периодам есть, но требуют тщательной работы и анализа, что открывает перспективы для дальнейших исследований и уточнения исторической картины.

— Архивные материалы по довоенному и послевоенному периоду хранятся в Москве и требуют дальнейшей проработки, — отметила специалист.

Фото: Бауржан Момышулы - известный казахский писатель. Лауреат Гос. премии в рабочем кабинете. 1968 г./Фото: Мустафин К.

Образ героя в советском и постсоветском контекстах

Образ Бауыржана Момышулы неоднократно переосмысливался и в советское, и в постсоветское время. Историк отмечает, что жесткий и дисциплинированный характер Момышулы не всегда был принят официальными кругами, в том числе в Москве, где он не всегда был «любимцем» из-за своей прямоты и честности.

В боях октября 1941 года он вел себя очень строго по отношению к подчиненным, требовал дисциплины и ответственности. Это были первые бои, бойцы только учились грамотно воевать. И именно жёсткость, и принципиальность привели к тому, что его подчиненные стали хорошими командирами и бойцами.

В то же время историк обращает внимание, что вокруг фигуры полководца ходили различные легенды и мифы, часть из которых связана с недопониманием его характера и роли. Например, утверждения о личных встречах с Фиделем Кастро не подтверждаются архивными данными и скорее являются элементом фольклора.

— Момышулы был почетным командиром дивизии на Кубе, где обучал военных, но личных контактов с Кастро не имел, — подчеркнула Л. Ахметова.

Личность и легенда: многогранность образа

Живой человек Бауыржан Момышулы был сложной, многогранной личностью: он был требовательным, справедливым командиром, честным и порой жестким, но при этом щедрым и добрым другом для своих соратников. Воспоминания о встречах с ним в послевоенные годы в Алматы подчеркивают его человечность и теплое отношение к бывшим бойцам.

Особое внимание уделяется книге «Волоколамское шоссе», в которой Момышулы рассказал свою версию событий, отличающуюся от официальной советской. Книга эта была основана на интервью с журналистом Жунусом Ибраевым и стала ключевым источником понимания реального Бауыржана — не только как героя, но и как человека.

— Там четко прослеживается образ живого человека, воспитанного в духе советского интернационализма, коммуниста, но в то же время справедливого и требовательного. Он был равным среди равных, настоящим человеком, а не легендой. Легендой он стал позднее,. Многие люди побаивались его жесткости, — рассказала историк.

Для Казахстана Бауыржан Момышулы — не просто герой войны, но и символ национального достоинства и мужества. По словам Лайлы Ахметовой, в XIX веке главным героем для неё был Абай, а в XX — именно Момышулы. Его образ вызывает гордость и вдохновляет казахский народ, а его книги и подвиги стали частью национальной памяти.

Несмотря на трудности и неоднозначность судьбы, он осознавал свою роль и ответственность, оставаясь примером для будущих поколений. Полководец был героем не только в бою, но и в жизни, оставив глубокий след в истории Казахстана и всего Советского Союза.