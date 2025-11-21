РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:46, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Исторический документ о стратегическом партнерстве подпишут Казахстан и Армения

    Казахстан и Армения подпишут документ о переходе межгосударственных отношений на новый уровень. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Премьер-министром Армении в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Исторический документ о стратегическом партнерстве подпишут Казахстан и Армения
    Фото: Акорда

    Президент отметил, что визит Никола Пашиняна в Казахстан имеет большое значение для обеих стран.

    — Армения является одним из основных политических и торгово-экономических партнеров Казахстана на Южном Кавказе. Казахский народ относится с особым почтением к армянскому народу, к его древней истории, богатой культуре и традициям. Ваша страна стала одним из наиболее востребованных туристических направлений для казахстанцев. В текущем году состоялись значимые мероприятия, которые способствовали сближению наших стран. В Армении впервые прошли Дни культуры Казахстана, в Ереване был открыт парк в честь великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства выразил благодарность Премьер-министру за поддержку этих важных инициатив.

    — Мы расцениваем это как особое проявление внимания к казахскому народу. Эти инициативы являются ярким свидетельством нерушимой дружбы и взаимного уважения между Казахстаном и Арменией. Между двумя странами сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях. В региональных и международных структурах установлены тесные и эффективные связи. Наше сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах стабильно развивается. Одним словом, характер межгосударственных отношений у нас особый. Впереди у нас есть большие возможности для дальнейшего развития сотрудничества. Сегодня мы подпишем исторический документ о выводе отношений между нашими странами на стратегический уровень, — подчеркнул Президент.

    Напомним, Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. Вчера гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

    Сегодня, 21 ноября, Премьер-министр Армении Никол Пашиняна прибыл в Акорду.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Армения Казахстан Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают