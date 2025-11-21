Исторический документ о стратегическом партнерстве подпишут Казахстан и Армения

Президент отметил, что визит Никола Пашиняна в Казахстан имеет большое значение для обеих стран.

— Армения является одним из основных политических и торгово-экономических партнеров Казахстана на Южном Кавказе. Казахский народ относится с особым почтением к армянскому народу, к его древней истории, богатой культуре и традициям. Ваша страна стала одним из наиболее востребованных туристических направлений для казахстанцев. В текущем году состоялись значимые мероприятия, которые способствовали сближению наших стран. В Армении впервые прошли Дни культуры Казахстана, в Ереване был открыт парк в честь великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил благодарность Премьер-министру за поддержку этих важных инициатив.

— Мы расцениваем это как особое проявление внимания к казахскому народу. Эти инициативы являются ярким свидетельством нерушимой дружбы и взаимного уважения между Казахстаном и Арменией. Между двумя странами сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях. В региональных и международных структурах установлены тесные и эффективные связи. Наше сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах стабильно развивается. Одним словом, характер межгосударственных отношений у нас особый. Впереди у нас есть большие возможности для дальнейшего развития сотрудничества. Сегодня мы подпишем исторический документ о выводе отношений между нашими странами на стратегический уровень, — подчеркнул Президент.

Напомним, Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. Вчера гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Сегодня, 21 ноября, Премьер-министр Армении Никол Пашиняна прибыл в Акорду.