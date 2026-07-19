Испания и Аргентина объявили стартовые составы на финал чемпионата мира-2026

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Аргентины на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало матча — в 00:00 по времени Астаны. Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич.

Стартовый состав Испании: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Баэна, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

Стартовый состав Аргентины: Эмилиано Мартинес, Монтьель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Гонсалес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

На пути к финалу сборная Испании в полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0, а действующий чемпион мира Аргентина одержала победу над Англией — 2:1.

Напомним, сборная Аргентины является победителем чемпионата мира 2022 года, где в финале в серии пенальти переиграла Францию после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.

Узнать, где смотреть финал можно здесь.

Ранее сообщалось, что сборная Англии стала обладателем бронзовых медалей.