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    Финал ЧМ-2026: где смотреть прямую трансляцию в Казахстане

    Уже этой ночью станет известно кто же будет чемпионом мира по футболу 2026 года, передает агентство Kazinform.

    Финал ЧМ-2026: где смотреть прямую трансляцию в Казахстане
    Collage credit: Canva / Qazinform

    Матч пройдет на стадионе в Ист-Ратерфорде (США).

    Начало встречи — в 00:00 по времени Казахстана.

    Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале поспорит за сохранение титула с командой Испании.

    Казахстанские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию решающего матча чемпионата мира на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

    Напомним, в результативном матче за третье место чемпионата мира-2026 сборная Англии победила Францию.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Чемпионат мира по футболу
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор