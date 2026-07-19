Финал ЧМ-2026: где смотреть прямую трансляцию в Казахстане

Уже этой ночью станет известно кто же будет чемпионом мира по футболу 2026 года, передает агентство Kazinform.

Матч пройдет на стадионе в Ист-Ратерфорде (США).

Начало встречи — в 00:00 по времени Казахстана.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале поспорит за сохранение титула с командой Испании.

Казахстанские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию решающего матча чемпионата мира на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Напомним, в результативном матче за третье место чемпионата мира-2026 сборная Англии победила Францию.